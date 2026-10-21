Kim Kardashian sorprende al disfrazarse de North West para Halloween

La nueva publicación se suma a esos momentos familiares y convirtió la estética de North en el centro del disfraz de este año.

Kim Kardashian encontró en su hija mayor, North West, la inspiración para su disfraz de Halloween de 2026. La empresaria también compartió el martes 20 de octubre una serie de fotografías y videos en su cuenta de Instagram en los que recreó la estética de la adolescente de 13 años, con cabello turquesa hasta la cintura, perforaciones falsas en el rostro, dentadura postiza negra y uñas largas de estilo gótico.

El vestuario reprodujo elementos de North. Kardashian llevó una camiseta negra extragrande con mangas a rayas blancas y negras y la inscripción “N0rth4evr”, título del miniálbum que su hija lanzó en mayo. Completó el conjunto con una cadena plateada con un dije de calavera y huesos cruzados, pulseras metálicas con pinchos y uñas puntiagudas en blanco y negro.

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El contenido se musicalizó con canciones de North y “Moonlight”, de XXXTENTACION. Kardashian acompañó el contenido con el mensaje “Halloween 2026”. La caracterización fue tan parecida que, según los comentarios citados, algunos usuarios tardaron en identificar que la persona de las fotografías era la madre y no la adolescente.

La familia reaccionó. Kourtney Kardashian comentó “¡Gemelas!!!!!!”, mientras que Kris Jenner escribió “¡Esto es tan divertido!!!!!”. Khloé Kardashian también destacó el parecido. Entre los mensajes de los usuarios aparecieron frases como “Chica, pensé que era North” y “¡Esperen, se ven como gemelas!”. Otro comentario celebrado por la publicación fue “El apoyo de los padres es lo mejor que existe”, que interpretó el disfraz como una muestra de respaldo a la expresión personal de North.

La elección ocurre después de meses de comentarios sobre el estilo de la joven, que ha llamado la atención por su cabello de colores, maquillaje oscuro, accesorios metálicos y perforaciones. Algunas personas llegaron a describir su apariencia como “demoníaca”, una etiqueta a la que North respondió en una transmisión en directo de TikTok junto a su madre.

“No, no soy demoníaca, chicos. Dejen de decir que soy demoníaca. No, no lo soy”, afirmó la adolescente durante esa conversación. Después agregó: “Solo porque me gusta vestirme así, no juzguen un libro por su portada”. Su respuesta buscó separar su ropa y sus accesorios de las interpretaciones que otras personas hacen sobre sus creencias o su personalidad.

Durante la misma transmisión, madre e hija aclararon que las perforaciones que suele mostrar North no son permanentes. La joven explicó: “Las cambio tanto que ustedes creen que es real”. North ha expresado interés en hacerse perforaciones verdaderas, pero Kardashian se ha negado a autorizar ese paso por ahora. El disfraz aprovechó precisamente esos detalles, recreados como parte de la caracterización de Halloween.

Kardashian ya había hablado sobre las dificultades de criar a una hija bajo la mirada constante del público. En el pódcast “Call Her Daddy”, explicó: “Es realmente difícil y es realmente interesante porque todos los chicos usan las mismas cosas, pero cuando mi hija intenta usarlo yo digo, ‘está bien, nunca más usaremos eso’”. Luego añadió: “Lamentablemente, cometimos ese error frente a todo el mundo”, al referirse a lo complejo que resulta tomar decisiones parentales cuando cada elección se vuelve pública.

Kim comparte a North, Saint, Chicago y Psalm con su expareja, el músico Kanye West, conocido también como Ye. La empresaria ya había hecho disfraces coordinados con su hija mayor: en 2023 recrearon a Cher y Dionne, personajes de la película “Clueless”, y en 2016 se inspiraron en la princesa Jasmine.