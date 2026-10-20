Miss Universo República Checa, renuncia a un mes de la final de 2026

La República Checa participará en Miss Universe 2026 con una representante que será anunciada en Praga el 21 de octubre.

La modelo y cantante Sophia Maria Osako, de 22 años, renunció a su participación como representante de la República Checa en Miss Universe 2026, a poco más de un mes de la gala internacional. La joven confirmó su decisión el 16 de octubre y explicó que, después de evaluar sus responsabilidades, prefiere ceder su lugar a otra candidata y concentrarse en nuevos proyectos personales y profesionales.

La noticia fue confirmada por la organización nacional del certamen, que describió la determinación como un acuerdo mutuo. La salida de Osako obliga a elegir una nueva representante checa para la edición número 75 del concurso, prevista para el 24 de noviembreen el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan. El cambio se produce cuando las delegadas ya se preparan para las actividades previas y la competencia final.

En un comunicado, la organización señaló que representar al país supone una responsabilidad importante y que, tras revisar las circunstancias, ambas partes acordaron que otra concursante asumiera la participación internacional. También agradeció a Osako por su dedicación durante el reinado. La modelo dejó claro que su decisión no implica desvincularse por completo de la marca del concurso en su país.

En una declaración traducida del checo, Osako expresó: “Representar a la República Checa es un gran honor y una gran responsabilidad. Después de considerar cuidadosamente todas las circunstancias, he decidido dejar la participación en la final mundial a otra candidata”. La joven indicó que pretende seguir trabajando en el desarrollo y la promoción de Miss Universe en la República Checa mientras explora otras oportunidades que han surgido en su vida.

Ni Osako ni la organización nacional han detallado públicamente cuáles son los proyectos concretos que influyeron en la decisión. La explicación conocida hasta ahora se centra en la necesidad de dedicar tiempo a compromisos personales y profesionales. No se ha confirmado que su salida esté relacionada con algún conflicto interno o una controversia dentro del certamen.

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Osako es una modelo y cantante de ascendencia checa y japonesa. Ganó el título de Miss Universe República Checa 2026 y estudia en la Universidad Angloamericana de Praga, según medios checos.

La renuncia significa que no viajará a Puerto Rico para competir por la corona, aunque la organización local ha reiterado que el país seguirá presente en la edición de este año. La prioridad inmediata es definir quién ocupará el lugar vacante y preparar a la nueva delegada en el tiempo disponible.

La organización anunció que el nombre de la sustituta se dará a conocer el 21 de octubre, durante una rueda de prensa en el Palacio Lobkowicz, situado dentro del Castillo de Praga. Una vez presentada, la nueva representante tendrá alrededor de cinco semanas antes de la final, un plazo ajustado para completar vestuario, sesiones fotográficas, entrevistas, ensayos, compromisos de prensa y trámites de viaje.

La edición 2026 marcará el 75.º aniversario de Miss Universe y reunirá en Puerto Rico a representantes de distintos países. La nueva delegada checa deberá completar los preparativos en un calendario acelerado. El certamen incluirá entrevistas, ensayos y presentaciones previas. La organización debe resolver los preparativos logísticos y asegurar que la nueva candidata llegue lista para representar al país. La agenda internacional reúne compromisos promocionales además de la gala de coronación.

La retirada se acordó con la organización nacional y responde, según lo informado, a prioridades personales y profesionales. No se han detallado esos proyectos.