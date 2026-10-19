Jane Zhang sufrió una caída de dos metros durante un concierto

Hasta ahora, la información difundida no establece consecuencias médicas de largo plazo ni aporta otros detalles que permitan ampliar el relato más allá de lo ocurrido aquella noche.

La cantante china Jane Zhang volvió a ser tendencia en redes sociales después de que se difundieran imágenes de una caída desde una plataforma elevada durante una presentación en vivo. Aunque el video circuló ampliamente en octubre de 2026, el accidente no ocurrió este mes: tuvo lugar el 11 de octubre de 2025, durante un concierto en Xi’an, China, como parte de su gira Chase World Tour.

En la grabación, la intérprete aparece cantando “Secret Love” mientras se desplaza sobre una estructura elevada del escenario. Al aproximarse al borde de la plataforma, pierde el equilibrio y cae desde una altura cercana a los dos metros. El descenso ocurre de forma repentina y toma por sorpresa al público, que reacciona con gritos al verla desaparecer del escenario.

El incidente sucedió durante un espectáculo que coincidía con la celebración del cumpleaños de la artista. La caída interrumpió brevemente la presentación y movilizó de inmediato a miembros del equipo de producción, quienes se acercaron para auxiliarla. Las imágenes muestran a Zhang en el suelo durante unos segundos, mientras el personal del concierto se apresura a comprobar su estado y ayudarla a reincorporarse.

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De acuerdo con los reportes difundidos sobre el episodio, la cantante consiguió ponerse de pie alrededor de 20 segundos después de la caída. A continuación, retomó la presentación y continuó cantando, una reacción que sorprendió a los asistentes y se convirtió en uno de los detalles más comentados del video. La grabación no muestra una evacuación inmediata del lugar ni un anuncio de suspensión del espectáculo.

Después del accidente, Jane Zhang tranquilizó a sus seguidores y utilizó el humor para restarle dramatismo a lo ocurrido. Sin embargo, la información publicada no aporta un diagnóstico médico detallado ni precisa si recibió atención hospitalaria tras terminar el concierto. Por ello, no es posible establecer, con los datos disponibles, la gravedad exacta de las lesiones que pudo sufrir durante el impacto. No se difundió un informe médico oficial con detalles sobre lesiones ni consecuencias posteriores del episodio.

La difusión de las imágenes en octubre de 2026 hizo que muchos usuarios interpretaran el hecho como un accidente reciente. Sin embargo, las publicaciones que revisaron la fecha original sitúan la caída en octubre del año anterior. La diferencia es importante porque el momento en que un video se vuelve viral no necesariamente coincide con la fecha en que ocurrió lo que muestra.

La secuencia reavivó las conversaciones en redes sobre la seguridad de los escenarios elevados y la necesidad de delimitar con claridad sus bordes, especialmente durante espectáculos con iluminación compleja y movimientos constantes. Las plataformas levantadas pueden formar parte de la puesta en escena, pero también exigen medidas de prevención para reducir riesgos para intérpretes y bailarines.

El video, por sí solo, no permite concluir qué condiciones técnicas influyeron en la caída ni si hubo una falla en el montaje. Tampoco se ha difundido una explicación oficial que atribuya el accidente a un problema específico de iluminación, señalización o funcionamiento de la plataforma. Por eso, las dudas sobre las circunstancias exactas deben distinguirse de los hechos visibles en la grabación.

La nueva circulación del video volvió a colocar a Jane Zhang en las conversaciones digitales, aunque el percance corresponde a un concierto de 2025. La cantante siguió con el espectáculo tras el incidente y posteriormente buscó tranquilizar a sus seguidores.