Kanye West discutió con Kris Jenner: el capítulo que nunca llegó a la TV

También muestra las decisiones de edición detrás de una serie que documentó aspectos de la vida privada de los Kardashian-Jenner.

Una confrontación de aproximadamente 30 minutos entre Kanye West y la familia Kardashian-Jenner fue grabada durante la última etapa de Keeping Up With the Kardashians, pero terminó fuera del montaje final. El episodio ocurrió durante el cumpleaños de Caitlyn Jenner, en octubre de 2020, y habría girado en torno a la candidatura presidencial del músico.

El enfrentamiento salió a la luz en un extracto de Citizen Kim, biografía escrita por Jonathan Van Meter y prevista para el próximo 27 de octubre. Farnaz Farjam, productora ejecutiva del reality, relató el episodio en declaraciones recogidas por The Cut. Según su versión, West llegó a la casa de Caitlyn acompañado de Kim Kardashian y cuestionó a Kris Jenner y al resto de la familia por no haber votado por él en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020.

Farjam recordó el inicio de la discusión: “Kanye vino a la casa de Caitlyn con Kim y simplemente empezó a arremeter contra Kris y la familia, cuestionándolos por no haber votado por él”. La productora añadió que la conversación dejó de centrarse en el encuentro familiar y pasó a girar alrededor del artista. “Hizo que todo girara en torno a él”, afirmó. Después explicó por qué la escena no llegó a los espectadores: “Toda esa batalla de 30 minutos fue muy reveladora, pero tuvimos que editarla”.

La reunión se desarrolló en una noche en la que, de acuerdo con Farjam, las relaciones familiares ya atravesaban tensiones. El cumpleaños también buscaba ser una oportunidad para acompañar a Caitlyn Jenner y recuperar la cercanía entre sus allegados. La productora describió ese propósito: “Todos están tratando de volver a unirse y ser solidarios”. Sin embargo, el intercambio con West alteró el ambiente y terminó excluido del programa.

Aunque la confrontación no se emitió, el cierre de la temporada 20 sí incluyó una escena en la que Kim Kardashian habló con sus hermanas sobre el deterioro de su matrimonio. Frente a Kourtney Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner, la empresaria rompió en llanto y expresó su frustración. “Honestamente ya no puedo hacer esto más”, dijo antes de describirse como una fracasada y mencionar que aquel era su tercer matrimonio.

En esa conversación, Kardashian también explicó por qué no contemplaba mudarse a Wyoming para acompañar a West, quien se había instalado allí. “Él debería tener una esposa que apoye cada uno de sus movimientos, que viaje con él y haga todo lo que yo no puedo”, señaló. Esa parte se transmitió en junio de 2021, meses después de que Kim presentara la demanda de divorcio en febrero, citando “diferencias irreconciliables”.

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La biografía sostiene que la relación se deterioró definitivamente en febrero de 2020, después de que West contrajera un caso grave de COVID-19. Según Van Meter, Kim lo cuidó durante semanas, pero el músico luego se trasladó al rancho familiar en Cody, Wyoming, dejando a su esposa y a sus cuatro hijos. La candidatura presidencial que lanzó en julio de ese año sorprendió incluso a Kim. El autor escribió que la campaña duró apenas 11 días, pero dejó una estela ruinosa.

El divorcio se completó en noviembre de 2022 y ambos mantienen un acuerdo de custodia compartida de sus cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm. El relato sobre la discusión eliminada añade una pieza a la cronología pública de la ruptura, al revelar que el reality registró un enfrentamiento que nunca formó parte de su desenlace televisivo.