U2 comenzará en Latinoamérica su nueva gira mundial

Las futuras fechas de la gira, especialmente las previstas para Europa, Norteamérica e Irlanda, se conocerán cuando la banda y sus promotores hagan nuevos anuncios oficiales.

La banda irlandesa U2 confirmó su regreso a los grandes escenarios con The Greatest Show on Earth World Tour, una gira para presentar su próximo álbum, Carnaval de Luz. La primera etapa anunciada incluye seis conciertos en tres países latinoamericanos durante febrero y marzo de 2027. México, Brasil y Argentina son, por ahora, los únicos destinos confirmados de la agrupación en la región para el próximo año.

El recorrido comenzará en Ciudad de México el 23 de febrero de 2027, con una presentación en el Estadio GNP Seguros. El grupo ofrecerá una segunda fecha en el mismo recinto el 26 de febrero. Después viajará a São Paulo, Brasil, donde actuará en el Estádio MorumBIS los días 10 y 12 de marzo. La etapa latinoamericana concluirá en Buenos Aires, Argentina, con conciertos en el Estadio River Plate el 23 y el 25 de marzo.

La banda confirmó que el músico estadounidense Beck será el invitado especial y abrirá los seis espectáculos. Su participación acompañará el regreso de U2 a estadios de gran capacidad. Las fechas para Europa y Norteamérica todavía no se han anunciado; la organización indicó que ofrecerá más información en las próximas semanas. También están en preparación los planes para que la agrupación vuelva a presentarse en Irlanda, su país de origen.

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La venta de entradas tendrá varias etapas. La preventa para los suscriptores “Feedback” del sitio oficial de U2 comenzará el lunes 19 de octubre de 2026 a las 10:00 a. m., hora local de cada ciudad. Los miembros de “Hype” podrán acceder a la siguiente preventa el martes 20 de octubre. Para México, la venta general está prevista para el 23 de octubre. Los horarios y condiciones deberán consultarse en los canales oficiales correspondientes a cada presentación.

El anuncio llegó acompañado por el lanzamiento de “The Greatest Show on Earth”, un nuevo sencillo cuyo videoclip fue dirigido por Anton Corbijn. La pieza audiovisual, filmada en blanco y negro, muestra a los integrantes de U2 con máscaras en un paisaje desértico, mientras construyen una puesta en escena que combina magia y música. El estreno amplía la campaña del próximo disco y adelanta parte de la propuesta artística de esta nueva etapa.

Carnaval de Luz será el decimosexto álbum de estudio de U2 y saldrá a la venta el 13 de noviembre de 2026. El lanzamiento coincide con los 50 años de formación del grupo, integrado por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. Según la información difundida, el disco tendrá 12 canciones e incluirá colaboraciones con artistas como Rosalía y Dolly Parton, la cantante estadounidense fallecida, quien participa en “Torn”.

Con esta gira, U2 prepara una nueva etapa de presentaciones en vivo vinculada a material inédito. El anuncio conocido hasta ahora deja fuera a otros países de Latinoamérica: las seisfechas confirmadas se concentran en Ciudad de México, São Paulo y Buenos Aires. La banda no ha anunciado conciertos en Colombia ni en otros territorios de la región para 2027. La información divulgada señala que esas tres ciudades serán las únicas paradas latinoamericanas del recorrido durante ese año.

La expectativa se centra en el estreno del álbum y en la venta de boletos para los conciertos anunciados. Mientras U2 prepara el lanzamiento de Carnaval de Luz, sus seguidores podrán acceder a las preventas según su tipo de suscripción, antes de la apertura general en México.