La Mostra de Venecia despliega la alfombra roja a George Clooney en su inicio

Venecia, Italia/El Festival de Cine de Venecia arranca este miércoles por todo lo alto con un homenaje al carismático George Clooney a toda su carrera, en una edición en la que también brillarán los españoles Javier Bardem y Penélope Cruz.

Clooney, un asiduo del Lido con una polifacética trayectoria, recibirá durante la ceremonia de apertura un León de Oro honorífico de las manos de la también actriz estadounidense Laura Dern.

El intérprete de 65 años, con su seductora mirada y su característico pelo canoso, es una de las estrellas más esperadas de esta 83ª edición, en la que los estudios de Hollywood son los grandes ausentes.

Otros conocidos nombres del séptimo arte que llenarán de glamour la alfombra roja son Robert Pattinson, que encarna a un periodista sin escrúpulos en "Primetime", John Malkovich que protagoniza "Wild horse nine", una historia ambientada en la isla de Pascua, o Rooney y Kate Mara, que dan vida a dos hermanas que hablan al unísono en "Bucking fastard".

También en liza por el León de Oro, "Búnker" traerá al Lido la explosiva pareja formada por Javier Bardem y Penélope Cruz. En esta película del francés Florian Zeller ("El padre") interpretan a un matrimonio en crisis tras 17 años juntos, precisamente ellos que se casaron en 2010.

Mucha política y pocas directoras

En total, 21 películas competirán por el máximo galardón, que el jurado, presidido por la actriz Maggie Gyllenhaal, entregará el 12 de septiembre.

Entre las cintas fuera de competición, destacan el documental "Oasis: don't look back in anger", sobre el regreso a los escenarios del mítico grupo británico, "Father Joe", con Kiefer Sutherland y Al Pacino, o "Flesh Impact", un cortometraje de la propia Gyllenhaal donde Dakota Johnson da vida a Marilyn Monroe.

La actualidad geopolítica volverá a ser muy probablemente un tema candente en la Mostra, el festival de cine más antiguo del mundo.

El documental "NAZA", en competición, codirigido por el periodista de investigación Yuval Abraham y la cineasta Rachel Szor --dos de los cuatro autores del oscarizado "No other land" (2024)-- aborda "los sistemas que están detrás de las masacres calculadas de los civiles palestinos en Gaza por parte de Israel", según se lee en la web del certamen.

Otras cintas que tratan sobre el conflicto israelí-palestino son "The road to Jericho", de Amos Gitai, y "Citizen Osama".

Para Alberto Barbera, director artístico de la Mostra, es esencial que se hable de lo que está ocurriendo en Gaza y en Oriente Medio, a través del cine.

"Hay no menos de cuatro películas que abordan la cuestión palestina y la situación actual en Irán, así que no puede haber ninguna duda sobre cuál es nuestra postura al respecto", dijo a AFP el martes.

El año pasado, "La voz de Hind", sobre una niña palestina asesinada por las fuerzas israelíes mientras huía de Ciudad de Gaza, conmocionó todo el festival.

Justamente, la cineasta israelí Rachel Szor es una de las dos únicas mujeres realizadoras incluidas en la competición este año. La otra directora es la danesa Kvinde Ukendt, que participa con el drama histórico "Woman unknown".

Muy criticado por esta mínima presencia de realizadoras, Barbera argumentó hace unos días que menos de una cuarta parte de las películas presentadas al comité de selección habían sido hechas por mujeres y que "la calidad de las que vimos no era para que pudiéramos incluirlas en competición".

Documental sobre Borges

El cine de América Latina tendrá sus buenos representantes en Venecia.

El italochileno Marco Bechis ("Garage Olimpo") compite con "Regreso a Buenos Aires", sobre un superviviente de la dictadura argentina que vuelve para testificar en un juicio. Y en la sección Spotlight, Gael García Bernal presenta su nuevo filme como director, "Hombre al agua", donde también actúa y comparte cartel con... Ricky Martin.

El cineasta argentino Mariano Llinás propone un ambicioso proyecto: "Biografía de Jorge Luis Borges", un documental de más de cinco horas sobre el legendario escritor.

En otras secciones paralelas, centradas en los nuevos talentos, sobresale la actriz mexicana Nathalia Acevedo, que debuta en la dirección con "Salón de belleza". También se estrenan las colombianas "Meteorito" o "El fin de los tiempos", que mezcla material de archivo e inteligencia artificial para reflexionar sobre la violencia en la región.