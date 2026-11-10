Daddy Yankee explica cómo su fe cristiana cambió su relación con la fama y lo impulsó a volver a cantar

El regreso del boricua a la industria musical no responde únicamente al deseo de publicar nuevas canciones.

Después de anunciar su retiro en 2023, el cantante puertorriqueño atravesó un periodo de reflexión personal y acercamiento al cristianismo que, según explicó, modificó su manera de entender el éxito, los escenarios y su propia vida.

Durante una entrevista con Univision, el intérprete habló sobre el agotamiento que experimentó tras tres décadas de actividad profesional. Su decisión de alejarse de los compromisos artísticos estuvo vinculada tanto al cansancio acumulado como a la necesidad de recuperar espacios personales que habían quedado desplazados por el trabajo.

“Creo que me sentía realmente agotado. Quería descansar. Había pasado 30 años sin detenerme”, reconoció al recordar las razones que lo llevaron a interrumpir su carrera.

Sin embargo, el desgaste no era exclusivamente físico. El artista describió una etapa en la que, pese a mantener numerosas responsabilidades, sentía que había perdido contacto con sus necesidades personales. Esa percepción lo motivó a reconsiderar sus prioridades y buscar un nuevo comienzo.

“Estaba haciendo muchas cosas, pero estaba desconectado de mi propio ser. Quería darme la oportunidad de reconectarme conmigo mismo, encontrar nuevamente mi centro y empezar desde cero”, explicó.

Su testimonio sitúa la decisión de retirarse dentro de una búsqueda de bienestar y no solamente como una despedida de los conciertos. También permite comprender por qué el regreso no implica, para él, recuperar exactamente la rutina anterior.

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En ese proceso, su transformación espiritual y acercamiento a la fe cristiana adquirieron un lugar importante. La pausa anunciada en 2023 marcó así una separación temporal de los escenarios y una oportunidad para revisar la relación entre su carrera y su bienestar personal.

Dos años después, Daddy Yankee regresó a la música con una perspectiva diferente. Al preguntarle qué había cambiado para que decidiera retomar su actividad artística, señaló que ahora considera que puede combinar sus responsabilidades profesionales con la estabilidad que buscó durante su retiro.

“Porque siento que, en este momento, tengo un buen equilibrio en mi vida”, respondió el cantante.

La conversación también abordó el impacto de la fama. El entrevistador planteó que la conexión con los seguidores y el reconocimiento público podían convertirse en experiencias adictivas para un artista. Ante esa observación, el puertorriqueño distinguió entre su percepción anterior y la actual.

“Antes era adictivo, pero ya no lo es”, aseguró, dejando claro que su vínculo con la atención del público había cambiado.

Cuando le preguntaron qué representa ahora presentarse ante sus seguidores, resumió su postura en una declaración breve: “Ahora lo comparto”. Sus palabras describen una forma distinta de vivir las actuaciones, sin atribuirles el mismo significado que tenían antes de su retiro.

Esta nueva etapa coincide con el lanzamiento de LA POSTAL, su álbum más reciente, que reúne colaboraciones con Cardi B, Myke Towers y Bizarrap, entre otros músicos. El proyecto acompaña su retorno a la actividad discográfica después de dos años alejado de los escenarios.

Paralelamente, la Academia Latina de la Grabación lo nombró Persona del Año 2026, reconocimiento dedicado a sus contribuciones a la música latina y a su trabajo humanitario. El homenaje está previsto para el 11 de noviembre en Las Vegas, durante una gala especial.

Además, Daddy Yankee tiene programada una presentación en los Latin Grammy, cuya ceremonia se celebrará el 12 de noviembre en esa misma ciudad. Ambos acontecimientos acompañan su regreso profesional mientras el cantante continúa explicando cómo su búsqueda de equilibrio y sus convicciones espirituales influyeron en esta nueva etapa musical.