Reconocido salsero cubano muere en trágico accidente de tránsito en La Habana

El salsero, compositor y productor cubano falleció este sábado a los 63 años en un trágico accidente automovilístico en La Habana, según informaron fuentes oficiales.

La noticia fue confirmada por diversos medios estatales y por el propio presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien expresó sus condolencias a través de su cuenta en X: “Doloroso adiós al querido Paulito FG. Nuestras sentidas condolencias a familiares, amigos y al pueblo de Cuba, que lo privilegió, junto a otros grandes artistas, como uno de sus favoritos. Sus creaciones e interpretaciones son parte insoslayable del patrimonio musical cubano”.

El medio oficial Granma informó que el accidente ocurrió en el Malecón de La Habana, cuando el vehículo en el que viajaba Paulito FG colisionó con un autobús. El velatorio del artista se llevará a cabo este domingo, donde amigos, familiares y seguidores le rendirán homenaje.

Nacido en La Habana en 1962, Paulito FG se convirtió en una de las figuras más representativas de la timba, un subgénero de la salsa cubana. Su trayectoria lo llevó a formar parte de Adalberto Álvarez y su Son y de la agrupación Opus 13, antes de fundar su propia banda, Paulito FG y su Élite.

En 1993, lanzó su primer álbum en solitario, Tú no me calculas, que no solo fue un éxito en Cuba, sino que también logró gran reconocimiento en Japón, consolidándolo como una estrella de la música tropical. Su estilo combinaba elementos de salsa, jazz, balada y son, creando un sonido innovador que lo diferenció dentro de la escena musical cubana.

Con más de 14 discos publicados, su legado sigue vivo en canciones que marcaron a varias generaciones y lo posicionaron como uno de los artistas más influyentes de la isla.

El fallecimiento de Paulito FG ha dejado un profundo vacío en la industria musical, y varios artistas han expresado su pesar. Alexander Abreu, líder de Havana D’ Primera, escribió un emotivo mensaje en Instagram: “La vida no me va a alcanzar para agradecerte. Fuiste y serás el motor impulsor de todo lo que he hecho en mi vida. Ve con Dios y descansa en paz.”

Las redes sociales se han inundado de mensajes de despedida y homenajes al artista, recordando su impacto en la música cubana y su carismática presencia en los escenarios.

A pesar de su partida, Paulito FG deja un legado imborrable en la música cubana. Su capacidad para innovar dentro del género, su voz inconfundible y su talento como compositor y productor seguirán siendo referencia en la historia de la salsa y la timba.

Sus canciones seguirán sonando en los corazones de sus seguidores, y su influencia perdurará en futuras generaciones de músicos que encontrarán en su obra una fuente de inspiración.