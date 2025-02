El personaje que Al Pacino dejó pasar y transformó a Harrison Ford en una leyenda

Al Pacino, reconocido como uno de los actores más influyentes de Hollywood, ha encarnado personajes inolvidables como Michael Corleone en El Padrino y Tony Montana en Scarface. Sin embargo, a pesar de su carrera impecable, el actor admite haber cometido uno de los mayores errores de su vida profesional al rechazar un papel que pudo haber cambiado el rumbo de la historia del cine: el de Han Solo en Star Wars.

En la década de los 70, Al Pacino era la estrella emergente de Hollywood. Con el éxito de El Padrino (1972) y su secuela (1974), su talento era innegable, convirtiéndose en el actor más codiciado de la industria. Fue en ese momento cuando George Lucas, quien buscaba el elenco ideal para su ambicioso proyecto Star Wars: Una Nueva Esperanza (1977), le ofreció el papel del carismático contrabandista Han Solo.

En una entrevista con Variety, Pacino recordó aquel momento decisivo: “Cuando me pasaron el guion, en 1977, yo era el chico mimado. Ya sabes lo que pasa cuando te haces famoso: ‘Dáselo a Al’”. La oferta incluía una suma considerable de dinero, pero eso no fue suficiente para convencerlo. La razón de su rechazo fue sorprendentemente simple: “No lo entendí. Lo leí. Así que dije que no podía hacerlo”, confesó el actor en una charla en The 92nd Street Y en Nueva York.

A diferencia de otros proyectos de la época, Star Wars presentaba un universo complejo con personajes como jedis, wookiees y androides. Para Pacino, esta trama futurista y fantástica resultó demasiado complicada de comprender. “Me pasaron un guion llamado Star Wars. Me ofrecieron mucho dinero. No lo entendí”, admitió el actor en tono jocoso.

Este desconcierto lo llevó a rechazar el papel, lo que abrió la puerta para que un joven y desconocido actor llamado Harrison Ford asumiera el rol. La decisión de Pacino no solo definió el rumbo de su carrera, sino que cambió para siempre la historia del cine.

Cuando Pacino dijo “no”, Harrison Ford dijo “sí”. En ese momento, Ford era prácticamente un desconocido en Hollywood, pero su interpretación de Han Solo lo catapultó a la fama mundial. No solo se convirtió en uno de los personajes más icónicos de Star Wars, sino que también abrió el camino para otros papeles legendarios como Indiana Jones y Rick Deckard en Blade Runner.

En tono de humor, Al Pacino reconoció el impacto de su decisión en la carrera de Ford: “Le di una carrera a Harrison Ford”, comentó durante una entrevista con Variety. Sin embargo, detrás de esa broma se esconde un arrepentimiento genuino. “Rechazar Star Wars fue uno de mis primeros grandes errores. Todo eso está en mi museo personal de los errores junto a otros buenos guiones que dejé ir”, confesó.

Aunque Pacino ha logrado consolidar una carrera envidiable, no deja de reflexionar sobre las oportunidades que dejó pasar. En un evento en Londres en 2013, titulado An Evening With Pacino, el actor volvió a mencionar su decisión: “Era mío, pero no entendí el guion”.

“Nunca hice ciencia ficción. Simplemente no era mi estilo. Pero no me malinterpretes, Harrison Ford hizo un trabajo increíble”, reconoció Pacino en una entrevista. Su decisión de centrarse en dramas intensos y thrillers psicológicos lo llevó a interpretar papeles inolvidables que han definido su legado.

Aunque él lo llama uno de sus “primeros grandes errores”, la verdad es que, sin esa decisión, el mundo tal vez nunca habría conocido al Michael Corleone que cambió el cine para siempre.