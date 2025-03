¡Tenía una doble vida! Cómo fue que Priscilla descubrió las infidelidades de Elvis Presley

Priscilla Presley ha sido, durante décadas, una figura icónica ligada a la leyenda de Elvis Presley. Sin embargo, detrás de la imagen glamorosa de su matrimonio con el “Rey del Rock and Roll”, había una realidad compleja y dolorosa. En un panel en MegaCon Orlando, la actriz de 79 años habló con franqueza sobre las infidelidades de Elvis y cómo estos descubrimientos marcaron su vida.

Después de casarse en 1967, Priscilla enfrentó las dificultades de estar casada con una de las mayores estrellas del mundo. La apretada agenda de Elvis y su constante ausencia generaron sospechas que, con el tiempo, se confirmaron de la manera más inesperada: a través del correo de sus admiradores.

“Él estaba fuera con frecuencia… y escuchaba historias”, confesó Priscilla. Pero todo cambió durante una visita a su residencia en Palm Springs, donde decidió revisar el correo acumulado. Las cartas revelaron la vida paralela que Elvis llevaba. “Muchas eran del tipo: ‘Oh, Elvis, gracias por la invitación. Charlie Hodge [mejor amigo de Elvis] me pidió que fuera y me alegra tanto que tú y mis amigas nos recibieran’”, relató.

La situación se tornó aún más dolorosa al encontrar cartas explícitas. “Elvis, pasé la mejor noche contigo. Muchas gracias”, recordaba Priscilla al leer una de ellas. En ese momento, comprendió la magnitud de las infidelidades y llegó a una conclusión devastadora: “Me di cuenta de que él estaba viviendo otra vida y no podía soportarlo”.

Priscilla también habló sobre la dificultad de adaptarse al mundo de Elvis, rodeado de su séquito de amigos y colaboradores. “No solo era Elvis, eran todos los hombres que lo rodeaban. Era un mundo de hombres, y yo era realmente la única mujer”, explicó.

Aunque el amor y el cariño estaban presentes, Priscilla enfrentó el desafío de vivir en un ambiente donde las tentaciones eran constantes. “Cada vez que iba a Las Vegas o incluso a Palm Springs, era difícil”, confesó. Esta vida no solo la aisló emocionalmente, sino que también la llevó a cuestionar su identidad y sus valores.

A pesar del dolor y la decepción, Priscilla y Elvis lograron mantener una relación cordial tras su divorcio en 1973. “Era famoso, era cariñoso, era un hombre hermoso, pero simplemente no podía soportarlo. No era una vida adecuada para mí”, declaró.

El vínculo entre ellos se mantuvo fuerte, y Elvis continuó visitándola incluso después de la separación. Priscilla recordó una anécdota conmovedora: “Él llegaba sin avisar. Una vez, estaba saliendo con alguien y Elvis apareció en mi casa a las dos de la madrugada. Sabía que era él, así que me apresuré a abrir la puerta antes de que tocara el timbre. Entró, fuimos a la cocina y hablamos durante un par de horas”.

Durante el evento, Priscilla también abordó la idea de la “maldición de los Presley”, una teoría alimentada por las tragedias que han marcado a su familia. La muerte de Elvis en 1977 a los 42 años, el suicidio de su nieto Benjamin Keough en 2020 a los 27 años y el fallecimiento de Lisa Marie Presley en enero de 2023 han generado especulaciones sobre una maldición familiar.

Riley Keough, nieta de Elvis y protagonista de Daisy Jones & The Six, ha rechazado esta teoría y argumentó que los problemas de adicción y las tragedias familiares no son exclusivos de los Presley. “Creo que la palabra ‘maldición’ se usa porque mi familia es vista como si fuera parte de una mitología”, afirmó Riley. “En realidad, se trata de cosas muy comunes, como la adicción. Todos han amado a alguien con problemas de adicción o han perdido a alguien trágicamente”.

A pesar de las dificultades, Priscilla y Riley coinciden en que el legado de Elvis continúa vivo a través de su música y su impacto cultural. Priscilla, en particular, ha dedicado su vida a preservar la memoria de Elvis y su contribución al mundo del entretenimiento.