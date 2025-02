Halle Berry fue diagnosticada con herpes 'por equivocación' y creyó que su novio era el culpable

La vida de Halle Berry dio un giro inesperado a raíz de un diagnóstico erróneo que marcó profundamente su historia personal y profesional. A sus 58 años, la actriz y estrella de Hollywood transformó su experiencia en una misión para visibilizar los efectos de la menopausia, desafiando el estigma y la desinformación que rodean esta etapa natural de la vida. La impactante vivencia de Berry comenzó con un diagnóstico equivocado y culminó en la creación de una plataforma de bienestar dedicada a empoderar a las mujeres.

“Una mañana, me tomó 10 minutos vaciar mi vejiga”, recordó la actriz durante su aparición en The Drew Barrymore Show. Alarmada por el prolongado malestar y el dolor que sentía, Berry decidió acudir a un especialista en busca de respuestas.

Te puede interesar: Premios Oscar evalúa imponer nuevas reglas por el uso de la IA en películas

Te puede interesar: ¡Es oficial! John Lithgow será el nuevo Albus Dumbledore en la serie de ‘Harry Potter’ de HBO

Durante el examen, la incertidumbre se convirtió en confusión. Con total aparente seguridad, el médico realizó la prueba y, mientras observaba el resultado, afirmó: “El doctor estaba haciendo el examen, mirando allí arriba, y dijo: ‘Sí, sé qué es esto’. Y yo le pregunté: ‘¿Qué es?’. Y él respondió: ‘Es un caso realmente grave de herpes’”.

La noticia fue devastadora. Tanto Berry como su pareja, el músico Van Hunt, con quien ha compartido su vida desde 2020, se sumieron en una angustia compartida. “Pasamos las siguientes 72 horas con el juego de la culpa”, confesó la actriz, mientras ambos trataban de descifrar quién había podido transmitirles la supuesta infección.

Sin embargo, la confusión no tardó en disiparse. Poco después del impactante diagnóstico, su médico la contactó para corregir el error: “No tienes herpes”. Al indagar sobre el origen de sus síntomas, Berry recibió una respuesta que dejó a todos atónitos: “No lo sé, eso es lo que parecía”. Esa revelación no solo alivió momentáneamente la tensión, sino que también abrió una puerta a una nueva búsqueda de respuestas.

“Fue un momento que me marcó”, declaró Berry, reconociendo que la experiencia le obligó a investigar por su cuenta. Fue así como descubrió que sus síntomas no eran consecuencia de una infección de transmisión sexual, sino del síndrome de vagina seca, una manifestación común durante la perimenopausia. “Y así fue como descubrí el síndrome de vagina seca, que las mujeres tienen cuando están en la perimenopausia”, explicó la actriz, dando a conocer un aspecto poco discutido en el ámbito de la salud femenina.

La perimenopausia, etapa que puede extenderse por hasta una década y comenzar desde los 30 o 40 años, conlleva síntomas que van desde la sequedad vaginal hasta sofocos y alteraciones en el sueño. “Nadie había tenido una conversación seria conmigo sobre esto cuando tenía 54 años”, lamentó Berry, poniendo de manifiesto la falta de información y apoyo que muchas mujeres experimentan al enfrentar estos cambios.

El impacto de estos síntomas se extendió a la vida personal de la actriz, afectando su intimidad y la relación con su pareja. “Tuvimos dificultades para encontrar una manera de tener sexo de nuevo, deshacernos de la sequedad, porque se puso bastante difícil por un momento”, relató Berry. La crudeza de la situación fue comparada en tono coloquial por la presentadora The Drew Barrymore Show, quien describió la experiencia como “sentir papel de lija”. A lo que Berry añadió con un toque de humor pero sin ocultar la realidad, “Navajas de afeitar”.

Drew Barrymore también subrayó el impacto que estos cambios tienen en las relaciones, comentando: “Esto también afecta a nuestras parejas, porque ellos no saben lo que estás pasando y eso puede crear un abismo gigante en la relación”. La conversación derivó en la necesidad de una mayor comunicación y empatía entre parejas, enfatizando: “Necesitamos más atención, más conversación, para que podamos hacer que sea algo benigno”.

La experiencia personal de Halle Berry se transformó en el motor para crear un recurso vital para las mujeres. En 2020, Berry lanzó su plataforma de bienestar Respin, pero tras vivir de cerca los efectos de la perimenopausia decidió reorientarla. “Menopausia y perimenopausia pueden ser un punto de partida para las mujeres”, afirmó en una entrevista con Fortune. Con esa visión, explicó: “Estamos construyendo lo que me hubiera gustado tener: un recurso para mujeres en la menopausia, en la antesala de ella o preparándose para lo que viene”.

Respin se ha convertido en una comunidad de apoyo, ofreciendo suscripciones con acceso a coaches y especialistas en salud femenina. La plataforma busca derribar tabúes y brindar información veraz sobre una etapa que afecta a más de la mitad de la población femenina. “Más de la mitad de la población pasará por esto y, sin embargo, muchas mujeres se enfrentan a vergüenza, estigma y atención médica inadecuada. Esto termina hoy”, reza el compromiso que Berry ha plasmado en la web de Respin.