Justin Bieber responde a los rumores de su presunta bancarrota

En medio de intensos comentarios sobre una supuesta crisis personal y financiera, Justin Bieber decidió hablar abiertamente sobre su estado emocional, al mismo tiempo que su equipo desmintió categóricamente las versiones que lo señalan como “en bancarrota” y atrapado en deudas millonarias.

A través de un comunicado emitido el miércoles 16 de abril, los representantes del cantante canadiense de 31 años calificaron las acusaciones como “una estupidez de clickbait”, apuntando directamente contra “fuentes no confiables y decepcionadas de ya no trabajar con Justin”. La respuesta contundente surge tras un artículo publicado por The Hollywood Reporter titulado “¿La crisis de fe de Justin Bieber?”, en el que se afirmaba que la cancelación de su Justice World Tour había dejado consecuencias financieras graves para el artista.

Según dicho medio, Bieber habría recibido un adelanto de 40 millones de dólares de la promotora AEG para el tour, y estaría enfrentando una deuda cercana a los 20 millones de dólares. “Hasta la fecha, Bieber solo ha devuelto una parte de lo que pidió prestado”, aseguraban algunas fuentes citadas. Sin embargo, el equipo del cantante negó rotundamente estas versiones: “Cualquier fuente que trate de vender una historia sobre una supuesta crisis financiera no entiende cómo funciona la industria del entretenimiento o simplemente quiere proyectar una imagen negativa de Justin, que no se ajusta a la realidad”.

El Justice World Tour, programado inicialmente para 2020, sufrió varios aplazamientos debido a la pandemia y, posteriormente, a los problemas de salud del cantante, incluidos los efectos del síndrome de Ramsay Hunt, que le provocó una parálisis facial parcial. En marzo de 2023, el tour fue cancelado indefinidamente.

Además de lidiar con rumores financieros, Bieber también ha enfrentado una serie de cambios personales y profesionales importantes en los últimos meses. Se ha distanciado de su histórico mánager Scooter Braun, de su marca de moda Drew House, y de otras relaciones personales que, según su entorno, “ya no le aportaban”. Un representante explicó a TMZ en febrero que Justin “cerró varios ciclos con amistades y relaciones laborales que ya no le aportaban” y añadió que el último año ha sido “muy transformador”, especialmente tras el nacimiento de su hijo Jack Blues en agosto de 2023.

En cuanto a su situación financiera, es importante recordar que en 2023, Bieber vendió los derechos de su catálogo musical por 200 millones de dólares, una maniobra estratégica para asegurar su estabilidad económica a largo plazo.

Pero no solo su entorno salió a defenderlo; el propio Justin Bieber abrió su corazón recientemente a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, el artista publicó un video en el que aparece tocando el teclado acompañado de un grupo de músicos, acompañado de una reflexión sincera sobre sus luchas internas. “A veces creo que me odio cuando siento que empiezo a perder la autenticidad. Entonces recuerdo que a todos nos hacen pensar que no somos suficientes, pero aun así odio cuando cambio para complacer a los demás”, escribió.

Esta no es la primera vez en el año que Bieber muestra su faceta más introspectiva. El pasado 13 de marzo, compartió otro mensaje en el que admitía sentirse “juzgador” y “egoísta”, evidenciando un trabajo interno profundo para reconectarse con su verdadera esencia.

Mientras los rumores persisten en torno a su matrimonio con Hailey Bieber y su estado emocional, el entorno del cantante insiste en que Justin está concentrado en su crecimiento personal, priorizando su salud mental y su familia, lejos del ruido mediático.