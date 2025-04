Pedro Pascal | Del exilio en Chile al estrellato mundial y el grupo de WhatsApp que lo volvió loco

Pascal es también el símbolo viviente de cómo el arte y la perseverancia pueden surgir de contextos marcados por la adversidad. Desde su nacimiento en Santiago de Chile en 1975, hasta su consagración como una figura central del entretenimiento global, su historia personal es tan poderosa como los personajes que interpreta.

La vida del actor estuvo atravesada por la política desde el principio. Sus padres, simpatizantes del gobierno de Salvador Allende, se vieron forzados a huir de Chile tras el golpe de Estado de 1973 encabezado por Augusto Pinochet. La familia Pascal solicitó asilo político y emigró a Dinamarca, y poco después se estableció en Estados Unidos, donde Pedro creció entre Texas y California.

Fue allí donde encontró su vocación artística y, con ella, un camino hacia la cima. Sin embargo, el trayecto no fue inmediato ni fácil. Su salto al reconocimiento masivo ocurrió gracias a su papel en Narcos, donde encarnó al agente Javier Peña, enfrentado al narcotráfico colombiano. Luego vinieron otros papeles que lo catapultaron definitivamente, como Oberyn Martell en Game of Thrones, Din Djarin en The Mandalorian y Joel en The Last of Us, cada uno con una carga emocional distinta, cada uno con el sello inconfundible de su talento.

Pascal no se detiene. En 2024 fue parte del elenco de Gladiador II, dirigida por Ridley Scott, y en 2025 entrará de lleno al Universo Cinematográfico de Marvel como Reed Richards, alias Mr. Fantástico, en Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos. Con este rol, se convertirá en una pieza clave del UCM para los años venideros.

Su paso por Kingsman: El círculo de oro demostró que también puede ser una figura de acción solvente y carismática, mientras que su participación en Extraña forma de vida, el western íntimo de Pedro Almodóvar, reveló su capacidad para la contención emocional y el cine de autor.

Cada personaje ha ampliado el registro actoral de Pascal, pero también ha consolidado su imagen como una figura adaptable, compleja y cercana al público. No importa si está en una galaxia lejana o en un mundo postapocalíptico: siempre logra conectar con la audiencia.

A pesar de su fama, Pascal no olvida sus raíces ni su familia. Aunque, a veces, eso implique tomar decisiones drásticas, como salir de un grupo de WhatsApp. En una entrevista reciente en Jimmy Kimmel Live, el actor sorprendió al contar una anécdota tan cotidiana como hilarante: “Mi familia está un poco enfadada conmigo. Tengo 34 primos, pero no me hablan porque me salí del grupo de WhatsApp porque el teléfono me sonaba a cada instante, ¡me volvían loco!”, confesó entre risas.

Los mensajes incesantes sobre asuntos diarios, desde quién recogía a los niños hasta actualizaciones sin fin, lo abrumaron. Con su característico humor, Pedro remató: “Ahora soy muy importante, soy muy famoso, dejadme en paz”.

La anécdota, que generó carcajadas en el público y en el presentador, evidencia una de las paradojas de la celebridad: la tensión entre mantener los vínculos familiares y la necesidad de preservar algo de silencio en medio del ruido de la fama.