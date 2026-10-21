Kany García revela que una enfermedad crónica está cambiando su cuerpo

Su testimonio puso en primer plano la preocupación que acompaña a la enfermedad, al tiempo que distinguió entre disfrutar sus capacidades actuales y aceptar que algunas podrían modificarse en el futuro.

La cantante puertorriqueña Kany Garcíacompartió un aspecto de su salud que hasta ahora había mantenido en privado: padece espondilitis anquilosante, una enfermedad inflamatoria crónica que afecta la columna vertebral y puede modificar progresivamente la postura. La artista habló del diagnóstico durante la Semana Billboard de la Música Latina, celebrada en Miami, donde le preguntaron cuáles eran algunos de sus temores.

García reconoció que el padecimiento le plantea un desafío físico y emocional, especialmente mientras realiza la gira más extensa de su carrera. En su respuesta, explicó que sabe que la enfermedad puede provocar cambios en su cuerpo con el paso del tiempo y que necesita prepararse para esa realidad. “Hay un montón de cosas, pero voy a decir una que creo que no hablo nunca de ello. Yo tengo una condición en la columna vertebral, que se llama espondilitis anquilosante y es un primo hermano de la artritis y cada vez me voy a encorvar más en mi vida y tengo que saber que es una realidad”, expresó.

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La confesión se produjo mientras promociona el Puerta Abierta Tour, una gira que contempla más de 80 presentaciones. El espectáculo exige desplazamientos constantes, cambios de vestuario y movimientos rápidos entre dos escenarios, además de subir y bajar escaleras durante la actuación. Aunque disfruta esa dinámica y continúa entregándose al público, la cantante admitió que pensar en las limitaciones que podría enfrentar en el futuro le provoca ansiedad.

García señaló que está intentando disfrutar plenamente las posibilidades que tiene hoy, consciente de que quizá determinados movimientos no sean siempre tan sencillos. La artista describió cómo el ritmo del espectáculo la lleva a pensar en aquello que podría dejar de hacer. Parte de su rutina escénica incluye correr por el escenario, cambiar de posición con rapidez y mantener una puesta en escena físicamente exigente. En ese contexto, el diagnóstico añade una preocupación a una etapa profesional de alta actividad, sin que ella haya indicado que los conciertos estén en riesgo.

Para cuidar su bienestar, García ha incorporado hábitos que le permiten prestar más atención a su cuerpo. Entre ellos mencionó sesiones de estiramiento, ejercicio en el gimnasio y periodos de descanso que pueden alcanzar las diez horas. Estas medidas forman parte de su rutina personal mientras mantiene sus compromisos, aunque no se han divulgado detalles sobre un tratamiento médico específico ni sobre el pronóstico individual que le hayan dado sus especialistas.

La espondilitis anquilosante es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente la columna vertebral y las articulaciones sacroilíacas. Puede ocasionar dolor y rigidez, y en algunas personas producir cambios en la postura con el tiempo. La experiencia varía entre pacientes, por lo que las declaraciones de García describen su situación y sus inquietudes, pero no permiten establecer cómo evolucionará su condición.

La intérprete ha construido una carrera reconocida en la música latina como cantautora, con composiciones que han sido interpretadas por ella y por otros artistas. Actualmente, el Puerta Abierta Tour la mantiene en una agenda internacional de más de 80 fechas. Su revelación no estuvo relacionada con un lanzamiento musical, sino con una pregunta sobre sus miedos y la manera en que enfrenta una condición de salud que podría afectar su movilidad.

Al hablar públicamente del tema, García dejó claro que intenta vivir el presente sin ignorar lo que podría cambiar. Continúa con su gira.