O. J. Simpson: la hermana de Nicole Brown reconsidera si alguien ayudó a ocultar pruebas del caso

La postura de Tanya Brown es una reconsideración personal motivada por nuevos reportes, no una conclusión oficial sobre los asesinatos.

Tanya Brown, hermana de Nicole Brown Simpson, aseguró que una nueva investigación periodística la llevó a reconsiderar una pregunta que rodeó los asesinatos de su hermana y de Ron Goldman en 1994: si alguien ayudó a O. J. Simpson a deshacerse de pruebas. Dijo que siempre había creído que Simpson actuó solo, pero ahora contempla la posibilidad de que otra persona ocultara ropa ensangrentada y el arma homicida.

En declaraciones a TMZ, Tanya señaló que un reportaje de The New York Times la hizo revisar esa hipótesis. “Alguien tuvo que haberse deshecho de esa bolsa… y no creo que haya sido O. J.”, afirmó. Su planteamiento se refiere a la posible eliminación de evidencias después de los asesinatos.

La investigación se centra en Joseph “Joey” Ippolito, traficante de drogas vinculado con el crimen organizado y amigo de Al Cowlings, cercano a Simpson. Según el relato que Sam Ippolito, hermano de Joey, dio al diario estadounidense, Joey volvió a su apartamento de Los Ángeles la noche de los asesinatos con las manos ensangrentadas y una bolsa pesada. Sam dijo que su hermano se quitó la ropa, la metió en la bolsa y le pidió que la arrojara.

Sam afirmó que dejó la bolsa en un contenedor cerca de una obra en construcción. También sostuvo que oyó a Joey decir que estaba “ayudando” a Simpson. Sin embargo, esas afirmaciones no han sido probadas y Sam se retractó después de parte de su relato. Según la investigación, cambió su versión después de que el periódico rechazara pagarle por su testimonio.

Tanya dijo que puede imaginar que los abogados del caso hubieran descartado una pista así por confiar demasiado en su estrategia. Aun así, cuestionó por qué el hermano de Joey decidió contar la historia ahora, especialmente porque Joey murió en 2006 y no puede responder a las acusaciones. “Todo el mundo quiere sus 15 minutos de fama”, señaló, y añadió que no tiene interés en hablar con Sam.

La hermana de Nicole contó a TMZ que este año ha tenido tiempo para procesar el duelo y que ahora está sobria. Según explicó, esa etapa la ha llevado a mostrarse más abierta a la posibilidad de que alguien distinto de Simpson descartara pruebas. No afirmó que la nueva teoría esté demostrada ni identificó a una persona como responsable.

Nicole Brown Simpson y Ron Goldmanfueron asesinados en Los Ángeles en junio de 1994. Simpson fue absuelto de los cargos penales en 1995, tras un juicio seguido internacionalmente. Dos años después, un jurado en un proceso civil lo encontró responsable de las muertes. Simpson murió en 2024, a los 76 años, manteniendo su declaración de inocencia.

Un documento judicial indica que Ippolito pudo afirmar que conocía datos sobre la eliminación del arma homicida, que nunca fue encontrada. Sin embargo, la fiscal principal del caso, Marcia Clark, cuestionó la credibilidad de esa pista y dijo que, si hubiera recibido información relevante y confiable, se lo habrían comunicado.

El abogado de Simpson, Malcolm LaVergne, pidió poner fin a la especulación y advirtió que reabrir el caso puede causar dolor a los familiares. La policía de Los Ángeles mantiene la investigación abierta. Por ahora, la versión de Sam sobre la bolsa y las manos ensangrentadas sigue siendo una alegación disputada, no una prueba concluyente de que Joey Ippolito ayudara a ocultar evidencias.