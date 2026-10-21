Miley Cyrus asegura que sintió la presencia de Dolly Parton en su casa y la homenajeó en concierto

Miley Cyrus compartió una experiencia personal que, según relató, la hizo sentir cerca de su madrina, Dolly Parton, después de su fallecimiento. Durante la segunda presentación de su espectáculo en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, el domingo 18 de octubre, la cantante recordó una noche en la que pidió una señal mientras reproducía una canción de Parton frente a un maniquí de la artista. Cyrus aseguró que las luces del pasillo comenzaron a parpadear poco después.

La intérprete, de 33 años, contó la historia antes de cantar “Jolene”, uno de los temas más reconocidos de Parton. Según explicó al público, conserva en su habitación una figura de tamaño real de su madrina, que recibió como regalo de Navidad de la propia cantante. Una noche decidió poner la canción frente al maniquí, encendió una vela, colocó una flor y comenzó a grabar con su teléfono.

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En ese momento, Cyrus pidió una señal que le permitiera saber si Parton estaba presente. Recordó haber pensado: “Dolly, si estás aquí ahora mismo, haz que las luces parpadeen”. La cantante relató que, después de formular la petición, las luces de todo el pasillo comenzaron a encenderse y apagarse.

Cyrus también señaló que su prometido, Maxx Morando, estaba en casa cuando ocurrió lo que describió como una manifestación. De acuerdo con su relato, él podía confirmar lo sucedido, aunque no sabía qué le había pedido ella a la figura de su madrina. La artista no presentó pruebas adicionales del episodio, sino que compartió la experiencia como parte de sus recuerdos personales y del vínculo que mantiene con Parton.

Durante el concierto, la cantante dijo que sentía a su madrina junto a ella y que recordarla le ayudaba a afrontar emociones que suelen resultarle difíciles sobre el escenario. “Sé que Dolly está aquí conmigo esta noche, y estoy experimentando algunos de los sentimientos que más temo, pero tenerla aquí conmigo me ayuda a superarlo, y tenerte a ti aquí conmigo también me ayuda a superarlo. Así que, cueste lo que cueste, este programa es para ustedes. Y para Dolly”, expresó frente al público.

El homenaje continuó cuando Cyrus sostuvo una fotografía enmarcada de Parton e invitó a los asistentes a cantar “Used to Be Young”. Antes de interpretar el tema, pidió: “Dejen que mi tía Dolly los escuche”. La escena la llevó nuevamente a recordar a la cantante, a quien consideraba una figura cercana tanto en su vida personal como en su trayectoria artística.

La muerte de Dolly Parton, ocurrida el 25 de agosto a los 80 años, fue mencionada por Cyrus durante el espectáculo. La cantante recordó a su madrina en las dos fechas del evento. En la primera presentación, celebrada el viernes 16 de octubre, interpretó “Jolene” y lloró mientras hablaba de la artista de música country. Dos días después, volvió a dedicarle parte del concierto y contó la experiencia ocurrida en su casa.

La presentación forma parte de Bass Persuades Live, una serie de conciertos vinculada con el décimo álbum de estudio de Cyrus, Bass Persuades, publicado el 18 de septiembre.

Con el recuerdo de Parton, Cyrus convirtió el concierto en una despedida pública a su madrina. Su relato sobre las luces parpadeantes fue presentado como una experiencia íntima que interpretó como una señal de cercanía. Al cerrar el homenaje, la cantante dedicó la música y la emoción de la noche tanto a sus seguidores como a la memoria de Dolly Parton.