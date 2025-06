'Estoy perdido': Angustiante confesión de Justin Bieber dispara las alarmas

Lo que comenzó como un intercambio aparentemente inofensivo en redes sociales se transformó en un espejo del posible colapso interior que atraviesa el cantante canadiense de 31 años.

Todo comenzó el 21 de mayo, cuando una cuenta de memes compartió una conversación con alguien identificado como “Abuelo”. “Estoy preocupado por Justin Bieber”, decía el mensaje. Al día siguiente, llegó otro: “Hay mucho sufrimiento en la vida de Justin”. La publicación fue acompañada por el comentario “Todos lo estamos” y un pie de foto que decía: “El abuelo lo pensó durante 24 horas”.

Justin Bieber no se quedó callado. La mañana del lunes, respondió con una frase tajante: “Preocúpate por ti mismo, abuelo”.

Este mensaje dividió a la comunidad digital. Algunos lo apoyaron con entusiasmo: “DÍSELO REY”, comentó un usuario. Pero otros expresaron su alarma: “Cariño, por favor busca ayuda”, escribió una seguidora. El comentario más repetido en distintos perfiles fue el mismo del abuelo: “Todos lo estamos”.

La tensión emocional del intérprete de “Ghost” se ha hecho cada vez más evidente a través de su actividad en Instagram. El sábado publicó una serie de selfies frente al espejo, acompañadas por el texto: “Podrías señalar mis defectos. O podrías reconocer los tuyos, pequeña perr.”*

Los comentarios fueron inmediatos y preocupados: “Es muy difícil y triste de ver. ¿Por qué las personas que lo rodean no lo ayudan cuando claramente está luchando? No está bien para nada y está sufriendo”.

Al día siguiente, Bieber compartió otras dos fotos, esta vez en blanco y negro y desenfocadas, junto con una reflexión que avivó aún más las alarmas: “Estoy cansado de las relaciones transaccionales. Si tengo que hacer algo para ser amado, eso no es amor”.

Te puede interesar: ¡Qué dineral! MrBeast gastó una fortuna en citas millonarias para sorprender a su prometida

Te puede interesar: Karol G desata la fiesta tropical con 'Tropicoqueta': una oda a la identidad latina y el Caribe

El episodio más reciente que encendió los focos fue su presencia errática en el evento pop-up de Rhode, la marca de su esposa Hailey Bieber. Aunque su representante desmintió los rumores sobre un posible consumo problemático de sustancias, describiéndolos como “negativos, difamatorios y dañinos”, el propio Justin ha compartido fotos en las que aparece consumiendo marihuana.

A eso se suman las declaraciones de un excolaborador a The Hollywood Reporter en abril: “Verlo desintegrarse así… es ver la encarnación de alguien que no está viviendo su propósito. Está perdido. No hay nadie protegiéndolo porque no hay nadie dispuesto a decirle que no. Si dices que no, te echan”.

Bieber también ha mostrado señales de confusión emocional al reflexionar sobre sus vínculos personales. En una publicación del 3 de junio escribió: “La lealtad es un deber, es una obligación. Eso no es libre albedrío. El amor no es un deber. El amor es un deleite. Por favor, dejen de usar la lealtad para mantener a las personas cerca por miedo… eso nos está haciendo daño.

Los miembros de la mafia usan la lealtad para mantener a la gente en sus pandillas. No perpetuemos este lenguaje manipulador. Amor sobre lealtad por siempre”.

Aunque su círculo más cercano no ha hecho declaraciones públicas, se percibe una ausencia de figuras que lo contengan emocionalmente. Su esposa Hailey no ha respondido públicamente a ninguna de sus publicaciones más recientes, ni siquiera a la que la involucra directamente.

En esa última, Justin celebró que Hailey apareciera en la portada de Vogue, pero lo hizo con una confesión inesperada: “Bebé, ya lo sabes, pero perdóname por decir eso, claramente estaba equivocado.” Refiriéndose al momento en que, según él mismo, le dijo que “nunca sería portada de Vogue”.

Lo que muchas personas se preguntan ahora es si Justin Bieber cuenta con el apoyo necesario para enfrentar lo que parece una profunda crisis emocional. Aunque ha transitado múltiples altibajos desde su adolescencia como ídolo global, esta vez sus palabras no suenan a simple frustración. Su insistencia en conceptos como sufrimiento, transacciones emocionales y relaciones manipuladoras dibujan el perfil de alguien que se siente aislado incluso rodeado de millones.