Priscilla Presley enfrenta millonaria demanda por supuestamente retirar soporte vital a Lisa Marie

La denuncia, presentada el 11 de agosto en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, sostiene que esta acción habría tenido como objetivo recuperar el control del patrimonio de Elvis Presley .

La actriz y empresaria, de 80 años, se ve envuelta en una polémica legal tras ser acusada por sus exsocios Brigitte Kruse y Kevin Fialko de haber retirado el soporte vital a su hija Lisa Marie Presley, pocas horas después de su ingreso hospitalario en enero de 2023.

Según la demanda, Lisa Marie, única hija de Priscilla y Elvis, fue internada tras sufrir un paro cardíaco causado por complicaciones derivadas de una obstrucción intestinal, consecuencia de una cirugía para bajar de peso realizada ese mismo mes. Los demandantes afirman que Priscilla “desconectó el soporte a las pocas horas de que ingresaran a Lisa”, contraviniendo su deseo expreso de “prolongar su vida”.

El documento judicial también alega que Presley estaba al tanto de que su hija planeaba removerla como única fideicomisaria de su fideicomiso irrevocable de seguro de vida. Asimismo, se afirma que Priscilla solicitó a Kruse emitir de inmediato un comunicado a la prensa tras la muerte de Lisa Marie con el fin de “controlar la narrativa pública”.

Kruse y Fialko exigen una compensación superior a los 50 millones de dólares por presunto fraude, incumplimiento de contrato y difamación, asegurando que Presley lanzó “falsas acusaciones de abuso a una persona mayor” en su contra.

El abogado de Presley, Martin D. Singer, rechazó de forma tajante las acusaciones: “Es una de las demandas más vergonzosas, ridículas, sensacionalistas y sin mérito que he visto. Esto no es más que un triste y cruel intento de manchar falsamente la reputación de una mujer de 80 años en flagrante represalia”, señaló.

Singer sostiene que el litigio responde a una disputa previa iniciada por su clienta en julio de 2024 contra los mismos demandantes y otros socios, a quienes acusa de intentar aislarla y apoderarse de sus finanzas.

Por su parte, el abogado de los demandantes, Jordan Matthews, asegura que existen “grabaciones de cámaras de video y mensajes” que demostrarían que la relación comercial fue legítima y documentada, y que sus clientes son las “verdaderas víctimas”.

Tras el fallecimiento de Lisa Marie, la icónica propiedad de Graceland pasó a su hija Riley Keough, de 36 años. En 2024, Keough resolvió extrajudicialmente un desacuerdo con su abuela por el testamento. En declaraciones a Vanity Fair, la actriz afirmó que “la relación entre ambas siempre ha sido buena” y que ahora “todo será como antes”.

Este nuevo capítulo legal se suma a una serie de disputas que comenzaron en octubre de 2023, cuando Kruse demandó a Presley por incumplimiento de contrato, alegando la ruptura abrupta de una sociedad comercial con la fundación GWS Auctions y su socio.