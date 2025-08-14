Shakira celebra el emotivo cover de Camila Cabello de su éxito 'Si te vas'

La cubana volvió a dejar claro que su admiración por la colombiana va más allá de las palabras.

La cantante cubana-mexicana sorprendió a sus seguidores en TikTok con una versión acústica de “Si te vas”, uno de los himnos más recordados de la barranquillera, incluido en su icónico álbum ¿Dónde están los ladrones? de 1998.

En un video en blanco y negro, la intérprete de Havana y Señorita aparece con guitarra en mano, interpretando el tema desde la habitación de un hotel en Taiwán. “Cantando Shak en la habitación de mi hotel en Taiwán”, escribió Cabello, acompañando el mensaje con un corazón y la bandera del país asiático.

El resultado fue tan fiel a la esencia melódica original que en pocas horas acumuló miles de reproducciones, comentarios y elogios. Pero la mayor sorpresa llegó cuando la propia Shakira reaccionó al homenaje: “¡Camila linda! Me encanta como le queda ‘Si te vas’ a tu voz”, comentó la colombiana, actualmente inmersa en su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La interacción entre ambas encendió las redes. Muchos fanáticos comenzaron a pedir que la conexión artística entre las dos se materialice en un dueto, algo que no sería descabellado considerando la admiración mutua que han mostrado públicamente.

“Si te vas” marcó una etapa clave en la carrera de Shakira, consolidándola como referente del pop-rock latino antes de conquistar el mercado internacional. Para Camila Cabello, elegir este tema no fue casualidad. Tal como recordó Europa Press, la exintegrante de Fifth Harmony confesó: “Te he adorado por tanto tiempo (…) he escuchado tu música durante años”.

No es la primera vez que coinciden. En 2023, ambas posaron juntas durante la Semana de la Moda de París, dejando ver la buena relación que existe entre ellas.

El homenaje llega en un momento de gran impulso para las dos artistas. Shakira está arrasando con su gira, que según Sony Music Latin es la más grande de una artista latina en 2024, con 22 fechas agotadas en Norteamérica y el reconocimiento de colegas como Chris Martin, Alejandro Sanz, Wyclef Jean, Rauw Alejandro y Ozuna.

Por su parte, Camila Cabello acaba de cerrar la etapa europea de su gira Yours y continúa presentándose en Asia, con paradas en Singapur, Taiwán y Japón. Además, su vida personal también ha sido noticia: la cantante disfrutó recientemente de unas románticas vacaciones en Ibiza junto a su novio, Henry Junior Chalhoub, heredero del Chalhoub Group, con quien ha compartido viajes y eventos internacionales a lo largo del año.

La química entre Shakira y Camila Cabello ya es evidente para millones de fanáticos. Ahora, todos esperan que esta historia pase del TikTok a los escenarios y los estudios de grabación.

Camila cantando “si te vas “ de Shakira, extrañaba sus covers 🥰 pic.twitter.com/9BI0dLZVtZ — elisa 💘 (@bpcabello) August 12, 2025