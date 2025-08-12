Pebbling: el gesto digital que conquista a los jóvenes y fortalece vínculos, según expertos

Las formas de expresar cariño han evolucionado con la sociedad y las tecnologías, y una de las tendencias que está ganando popularidad entre los jóvenes es el pebbling .

Se trata de un lenguaje afectivo moderno que, aunque nació inspirado en los rituales de apareamiento de los pingüinos, hoy es un fenómeno en redes sociales que psicólogos consideran beneficioso para la conexión emocional.

“Da mucha seguridad y fortalece la relación”, afirma Rosana Pereira, psicóloga del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

El pebbling consiste en enviar memes, fotos o mensajes que nos recuerdan a una persona para demostrar que pensamos en ella. Tal como explica el psicólogo Gianmarco Guevara, “lo hacemos con las personas con las que nos interesa mantener el contacto”.

Aunque es más común entre jóvenes por su vinculación con redes y mensajería instantánea, Guevara advierte que debe ser un complemento, no un sustituto, de la comunicación cara a cara. “Somos seres sociales y tenemos una necesidad psicológica de estar en contacto con otras personas”, subraya.

Te puede interesar: Monarquía: La princesa Ana sorprende con un cambio de look histórico

Te puede interesar: Tom Holland se lanza al mundo empresarial con una cerveza sin alcohol

El término se inspira en el penguin pebble, un ritual romántico de especies como el pingüino Adelia y el Papúa. El macho, al elegir pareja, busca una piedra especial para ofrecérsela a la hembra; si ella la acepta, significa que construirá un nido con él.

Este concepto pasó al ámbito humano y, originalmente, se utilizó para describir interacciones propias de personas en el espectro autista, ya que, según Guevara, “sirve para establecer una comunicación” que para algunos neurodivergentes es más natural que el contacto verbal directo. En cambio, “para los neurotípicos siempre es mejor la comunicación directa”, añade. Pereira señala que para ciertas personas puede “resultarles más fácil hacer este tipo de detalles”.

Aunque es común en relaciones románticas, el pebbling también se da entre amigos y familiares. “Que te demuestren amor y cariño ayuda a sentir que formas parte de la relación”, recalca Pereira. Sin embargo, Guevara enfatiza que no hacerlo no significa falta de afecto: “No es un indicador de si algo es sano o no, sino del tipo de comunicación que se tiene”.

Como cualquier forma de interacción, el pebbling puede generar problemas si se malinterpreta o se vuelve excesivo. Pereira advierte que uno de los riesgos es acostumbrarse a recibir este tipo de gestos y decepcionarse si no llegan. “El hecho de que tú esperes todos los días a la misma hora un mensaje deja de tener efectividad”, explica.

Guevara añade que no siempre ambas personas comparten el mismo estilo comunicativo, lo que puede llevar a que uno se sienta agobiado o que interprete la falta de respuesta como rechazo. Ambos especialistas coinciden en que la clave para prevenir conflictos es hablar abiertamente y escuchar a la otra persona.