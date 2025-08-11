Tom Holland se lanza al mundo empresarial con una cerveza sin alcohol

El actor británico, conocido mundialmente por dar vida a Spider-Man , ha decidido llevar su influencia más allá de la pantalla grande.

Ahora, su misión es redefinir el consumo de cerveza con Bero, una marca sin alcohol que busca eliminar estigmas y ofrecer una experiencia auténtica para todos.

“Lo que queremos es destacar lo que se gana, no lo que se pierde”, afirmó Holland en The Rich Roll Podcast, donde reveló que el proyecto se presentó oficialmente el 16 de octubre de 2024 y llegará a tiendas de Estados Unidos el 1 de enero de 2025, coincidiendo con el Dry January, el popular reto global de un mes sin alcohol.

Bero debutará con tres variedades cuidadosamente diseñadas:

Edgehill IPA, una IPA turbia inspirada en la colina donde se encuentra la escuela de Holland.

Kingston Pils, una pilsner clásica que rinde homenaje a su ciudad natal.

Noon Wheat, una cerveza de trigo nombrada en honor a su perro.

El objetivo, según Holland, es ofrecer una opción “auténtica y atractiva” para quienes desean disfrutar de una cerveza sin los efectos del alcohol. “No se trata de imponer la sobriedad, sino de ofrecer una opción para todos”, explicó.

La idea nació tras la experiencia del actor con la sobriedad. Al dejar de beber, se dio cuenta de que las alternativas sin alcohol no cumplían con las expectativas de sabor ni con el componente social de la cerveza tradicional. Holland quería crear una bebida que permitiera integrarse a cualquier reunión sin que el hecho de no beber se convirtiera en un tema de conversación.

Te puede interesar: Zendaya debuta como diseñadora de zapatillas ¿Cómo son?

Te puede interesar: Superman | Actor anuncia que se unirá como agente de ICE y genera fuerte polémica

“No queremos que la gente sienta que está señalando que no bebe alcohol”, aseguró, destacando que Bero nunca lanzará una versión con alcohol para preservar la confianza de sus consumidores.

Aunque consideró asociarse con marcas consolidadas como Athletic Brewing, finalmente optó por desarrollar su propia cerveza desde cero, con el respaldo de la firma de inversión Imaginary y la guía de sus agentes. Holland participó activamente en el diseño y el marketing, describiendo la experiencia como “uno de los proyectos más divertidos” de su vida, comparable a un reto escolar o un programa como The Apprentice.

El actor también elogió al CEO de la compañía: “John es una persona auténtica, honesta y comprometida con la visión inclusiva de la marca”.

En el diseño, Bero rompe con los códigos tradicionales de la cerveza sin alcohol, que suelen recurrir a envases azules y mensajes centrados en la ausencia de alcohol. En cambio, utiliza colores distintivos y nombres memorables, pensados para que pedirla en un bar sea tan natural como elegir cualquier otra cerveza.

La propuesta de Bero se alinea con el auge global de bebidas sin alcohol, impulsado por la búsqueda de opciones más saludables y el consumo responsable. Tanto Holland como Rich Roll coincidieron en que el mercado está en plena expansión.

“Solo porque tenga menos alcohol no significa que sea menos cerveza”, subrayó Holland, poniendo el foco en la experiencia más que en las restricciones.

Durante la entrevista, el actor compartió el consejo que marcó su camino hacia la sobriedad: “Nunca te despertarás al día siguiente deseando haber bebido la noche anterior”. Desde que adoptó este estilo de vida, asegura haber ganado amistades más profundas y un mayor sentido de comunidad. Para él, Bero es una forma de ofrecer esa oportunidad a otros.

Holland espera que la marca se consolide como referente en el sector: “Esperamos que la comunidad crezca con nosotros”.

Con un lanzamiento estratégicamente alineado con Dry January y una filosofía que prioriza la inclusión, Bero llega con la intención de cambiar la forma en que las personas viven la experiencia cervecera, demostrando que disfrutar y cuidar el bienestar pueden ir de la mano.