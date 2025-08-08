Superman | Actor anuncia que se unirá como agente de ICE y genera fuerte polémica

A través de sus redes sociales, el actor también instó a sus seguidores a sumarse a las filas de ICE, algo que generó miles de reacciones.

Dean Cain es recordado mundialmente por interpretar a Clark Kent en la serie Lois & Clark: The New Adventures of Superman.

El actor sorprendió al revelar que pronto formará parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Su anuncio ha desatado un intenso debate en redes sociales, donde se mezclan elogios y duras críticas.

En una entrevista con la cadena Fox News, el intérprete de 59 años aseguró: “Soy oficial de policía juramentado y de reserva… He hablado con oficiales de ICE y me integraré como agente de ICE lo antes posible”.

Cain explicó que su decisión forma parte de un compromiso personal con la seguridad nacional: “Estoy dando un paso al frente… Espero que muchos más oficiales retirados y exagentes de ICE hagan lo mismo para llegar inmediatamente a las metas de reclutamiento y así poder ayudar a proteger este país”.

A través de sus redes sociales, el actor también instó a sus seguidores a sumarse a las filas de ICE, algo que generó miles de reacciones. Mientras algunos celebraron su iniciativa, otros lo criticaron duramente.

Entre los comentarios más destacados se leen frases como: “Esto es increíblemente irónico, ya que viene de un descendiente de inmigrantes japoneses que fueron retenidos en campamentos durante la Segunda Guerra Mundial”; “Qué vergüenza, Dean, esto es lo más anti-Superman que posiblemente podrías promover” y “¡Me alegra que alguien te haya contratado! Ha pasado un buen tiempo desde que trabajaste”.

El anuncio de Cain coincide con una agresiva campaña de reclutamiento lanzada por la administración del expresidente Donald Trump, en la que se ofrecen beneficios económicos y laborales para atraer nuevos agentes.

Entre los incentivos figuran:

Bonos de hasta 50,000 dólares.

Facilidades de pago y condonación de créditos estudiantiles.

Planes de jubilación atractivos.

Según datos publicados en el portal oficial de ICE, más de 80,000 ciudadanos estadounidenses ya han aplicado para convertirse en agentes.

El giro en la carrera de Dean Cain, de la capa de Superman a la placa de ICE, ha generado titulares y encendido debates sobre migración, seguridad y la imagen pública de las celebridades. Para algunos, es un ejemplo de compromiso patriótico; para otros, una contradicción con los valores del icónico personaje que lo hizo famoso.

En cualquier caso, su incorporación a ICE parece inminente, y el propio Cain se muestra decidido a iniciar esta nueva etapa: “Estoy listo para servir”, concluyó.