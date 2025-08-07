Justin Bieber presenta a su hijo Jack en un emotivo video musical familiar

El artista canadiense ha dado un nuevo y emotivo paso en su carrera musical al incluir, por primera vez, a su hijo Jack Blues en uno de sus videoclips .

El lanzamiento, realizado este 5 de agosto, corresponde al tema “Yukon”, parte de su más reciente álbum titulado SWAG. Este video no solo marca un hito artístico, sino también personal, al mostrar a Bieber en una faceta que ha enternecido profundamente a sus millones de seguidores: la de padre de familia.

Rodado completamente en blanco y negro, el videoclip abre con una escena contemplativa: Bieber sentado en un bote, con su hijo Jack, de apenas 11 meses, sobre las piernas. Lo sostiene mientras canta con suavidad, en un momento íntimo que resalta la conexión entre ambos. Las tomas posteriores son aún más conmovedoras: Jack chapoteando con sus pequeños pies, Justin besándole los dedos y una escena en la que el bebé estira su mano hacia la cámara, capturando la inocencia y el amor familiar.

El momento más emotivo del video llega al final, cuando Hailey Bieber aparece en pantalla sosteniendo al pequeño Jack dentro del agua. La imagen encapsula la ternura y unidad de la familia, una narrativa que la pareja ha ido construyendo de manera sutil desde el nacimiento de su hijo.

Aunque esta es la primera aparición oficial de Jack en un videoclip, el pequeño ya había estado presente en momentos musicales íntimos junto a su padre. En julio, Justin compartió en sus redes sociales una sesión en estudio donde se ve a Jack junto a músicos y guitarristas. La escena fue decorada con luces tenues y risas tranquilas, y acompañada únicamente por emojis de corazón.

En junio, el cantante publicó un clip casero donde jugaba al aire libre con su hijo, haciéndolo reír con cosquillas. Las imágenes, que muestran a un Justin relajado y pleno en su nuevo rol como padre, fueron recibidas con cariño por sus fanáticos, quienes celebran esta nueva etapa de su vida.

Te puede interesar: Pamela Anderson reveló polémica propuesta de Sylvester Stallone a cambio de joyas

Te puede interesar: Películas icónicas que están basadas en obras de William Shakespeare

La historia de amor entre Justin y Hailey también ha sido parte de esta narrativa familiar. Tras su matrimonio en septiembre de 2018, la pareja renovó sus votos en mayo de 2024 durante una ceremonia íntima en Hawái. Fue allí donde anunciaron que esperaban a su primer hijo. Jack nació en agosto del mismo año, y desde entonces ambos han compartido pequeños fragmentos de su cotidianidad familiar, cuidando siempre de proteger la privacidad del bebé.

Una de las publicaciones más comentadas fue la que acompañó con la frase “Ay bay bay”, donde Bieber compartió imágenes disfrutando un día soleado en casa, sosteniendo a Jack en brazos y mostrando una faceta completamente alejada del artista pop rebelde que conocimos en su juventud.

El nacimiento de Jack ha transformado significativamente la imagen pública de Justin Bieber, quien ahora se muestra enfocado en la paternidad, el amor conyugal y una vida más equilibrada y serena. Con el video de “Yukon”, Bieber no solo entrega una pieza musical conmovedora, sino también una declaración personal sobre su presente: una etapa marcada por la intimidad, el crecimiento emocional y la devoción familiar.