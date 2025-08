Pamela Anderson reveló polémica propuesta de Sylvester Stallone a cambio de joyas

Actualmente, su vida amorosa volvió a ser tema de conversación tras confirmarse su relación con el actor irlandés Liam Neeson, con quien comparte créditos en una nueva comedia.

Durante su reciente participación en el programa Watch What Happens Live, Pamela Anderson, de 58 años, respondió sin titubeos a las preguntas del presentador Andy Cohen respecto a la negativa pública de Stallone sobre dicha oferta. “¿Cómo podrías inventar algo así? Eso fue bastante específico”, respondió la actriz, reafirmando su versión pese al desmentido tajante por parte del protagonista de Rocky.

En tono relajado, Cohen le preguntó si un auto diferente podría haberla hecho reconsiderar, a lo que ella contestó con humor: “¿Tal vez un Shelby Cobra o algo así? No, no, no, no, no”.

La historia cobró notoriedad en 2023 tras el estreno del documental Pamela Anderson: Una historia de amor, donde la actriz contó que Stallone intentó persuadirla con lujos: “Recuerdo haber hablado con Sylvester Stallone una vez y me ofreció un condominio y un Porsche para ser su chica número uno”, narró Anderson. “‘¿Eso significa que hay una número dos?’, le pregunté. Él respondió: ‘Esta es la mejor oferta que vas a conseguir, cariño. Ahora estás en Hollywood’”.

Anderson afirmó que rechazó la propuesta porque buscaba una conexión genuina: “Quería realmente estar enamorada. No quería nada menos que eso”. Ante la controversia, el entorno de Stallone reaccionó con firmeza. A través de un portavoz, el actor negó absolutamente los hechos.

“La afirmación atribuida a mi cliente es falsa y fabricada”, señaló su representante a la revista People. “El señor Stallone confirma que nunca realizó ninguna parte de esa declaración”.

Mientras la historia con Stallone genera debate entre el público, Pamela Anderson vive un presente más estable y mediáticamente favorable gracias a su nueva relación con Liam Neeson. Ambos actores se conocieron durante la filmación de la película ¿Y dónde está el policía?, una comedia que marca su primer proyecto profesional juntos.

Durante un evento de SiriusXM Town Hall en Nueva York, Anderson compartió un gesto que tuvo con su coprotagonista durante el primer día de rodaje: “Le llevé pan de masa madre a Liam, y galletas y muffins… Me mantenía ocupada. Me mantenía fuera de problemas… Es una receta muy especial. Es muy buena para ti. Dejémoslo ahí”, comentó entre risas.

Neeson, por su parte, elogió tanto sus dotes culinarias como su personalidad: “El pan de masa madre era fenomenal”, dijo el actor.

“Nunca nos habíamos visto antes y recuerdo que pensé: ‘Wow, es hermosa’. Pero tenía esta maravillosa sensación de picardía y humanidad”. También mencionó que desde el inicio hubo una conexión especial entre ellos: “Sentí una comodidad particular. Hubo una bobería mutua”.

Los rumores sobre un posible romance comenzaron en otoño de 2024, cuando Neeson confesó a People estar “locamente enamorado” de Pamela Anderson y admirar profundamente su profesionalismo. Desde entonces, la pareja ha sido vista en múltiples eventos de promoción, donde su cercanía ha sido evidente.

Finalmente, People y Us Weekly confirmaron recientemente la relación sentimental entre ambos, citando fuentes cercanas al entorno de los actores. Este nuevo capítulo en la vida de Pamela Anderson parece alejarla de los escándalos del pasado y acercarla a un presente más sereno, acompañado de una figura icónica del cine.