George Clooney | El día que convirtió a sus amigos en millonarios regalándoles dinero

En 2013, el actor estadounidense hizo algo tan extraordinario como inesperado: regaló un millón de dólares en efectivo a cada uno de sus 14 amigos más cercanos, reconociendo el papel fundamental que ellos jugaron en su vida antes de alcanzar la fama mundial.

“Pensé: ‘Lo que sí tengo son estos tipos que, durante 35 años, me han ayudado de una u otra forma’”, declaró George Clooney en una entrevista para GQ.

El gesto, que ya forma parte del folclore de Hollywood, fue ejecutado con el estilo único del actor: alquiló una vieja furgoneta con el rótulo de “Floristería”, cargó 14 maletas repletas de efectivo y organizó una reunión con sus amigos, sin que estos supieran lo que estaba a punto de suceder.

“Solo levanté un mapa y señalé todos los lugares a los que pude ir en el mundo y todas las cosas que he podido ver gracias a ellos. Y dije: ‘¿Cómo se le paga a gente así?’ Y dije: ‘Bueno, ¿qué tal un millón de dólares?’”, recordó.

Pero Clooney no solo entregó el dinero en efectivo. También cubrió los impuestos correspondientes al regalo para que ninguno de sus amigos tuviera que preocuparse por rendir cuentas al fisco.

“Somos muy cercanos, y simplemente pensé que, básicamente, si me atropella un autobús, todos están en el testamento”, explicó.

Lejos de buscar reconocimiento mediático, Clooney siempre ha insistido en que el acto fue una muestra genuina de agradecimiento. De hecho, su decisión fue cuestionada por otro magnate que no comprendió el motivo detrás de tal generosidad.

“Recuerdo haber hablado con un auténtico imbécil rico que me encontré en un hotel en Las Vegas. Y él me dijo: ¿Por qué harías eso? Y yo le dije: ¿Por qué no lo harías, imbécil?", respondió Clooney con su característico sarcasmo.

Uno de los beneficiarios de este memorable regalo fue Rande Gerber, empresario y socio de Clooney en la exitosa marca de tequila Casamigos. En 2023, Gerber reveló en entrevista con People que no necesitaba el dinero y quiso rechazarlo, pero Clooney fue contundente: si uno no lo aceptaba, nadie recibiría nada.

“Sabía que algunos de sus amigos no estaban pasando por un buen momento, así que lo acepté y lo doné”, explicó Gerber. “Fue un regalo increíblemente considerado. Pero ese es realmente el tipo de amigo que es George”.

Ese mismo año, Clooney y Gerber celebraron el décimo aniversario de Casamigos, la empresa que fundaron junto al empresario Mike Meldman. En 2017, el trío vendió la marca por mil millones de dólares, pero continúa vinculado activamente al desarrollo de productos, como el reciente lanzamiento del tequila Casamigos Cristalino.

“No puedo creer que hayan pasado 10 años, porque sigue siendo tan divertido y emocionante como el primer día que la lanzamos”, dijo Gerber. “Sabíamos que habíamos creado algo diferente, pero nunca pensamos: ‘Vamos a crear el tequila más vendido del mundo’. Estamos muy felices con lo que hemos logrado”.

En un mundo donde la fama suele ir acompañada de distancias, George Clooney demostró que no olvidó sus raíces ni a las personas que lo acompañaron en el camino. Su historia no solo desafía las reglas no escritas de Hollywood, sino que también redefine el concepto de generosidad y lealtad en la cima del éxito.