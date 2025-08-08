Zendaya debuta como diseñadora de zapatillas ¿Cómo son?
La actriz y cantante Zendaya, conocida por su estilo impecable y su talento en la pantalla, ha dado un nuevo paso en su carrera: el diseño de calzado.
La estrella de Spider-Man: No Way Home se ha asociado con su estilista de confianza, Law Roach, y con la firma deportiva suiza On para crear su primera zapatilla, la Cloudzone Moon, como parte de la campaña “Be Every You”.
El diseño combina malla transpirable, talón de soporte y una estética minimalista disponible en dos tonos: beige y negro. Los colores fueron elegidos para complementar la nueva colección de ropa de movimiento de On, de la que Zendaya también es imagen.
“El movimiento siempre ha formado parte de mi conexión conmigo misma, y el movimiento se percibe de forma diferente en cada persona”, expresó Zendaya en un comunicado el 7 de agosto. “Esta historia me resultó personal: un recordatorio de que todos somos seres multifacéticos, con tantas piezas brillantes que, en última instancia, nos conforman, nos hacen completos”.
La intérprete de 28 años agregó que este proyecto simboliza algo más profundo que moda y funcionalidad: “Para mí se trata de aceptar cada parte de nosotros mismos y estar presente en cada versión de uno mismo”.
Aunque este debut en el diseño marca un nuevo capítulo, Zendaya no ha dejado de lado su ajetreada agenda cinematográfica. Actualmente rueda la tercera entrega de Dune, Spider-Man: Un nuevo día y La Odisea, la ambiciosa producción de Christopher Nolan donde comparte pantalla con su prometido, Tom Holland.
Su estilista y amigo, Law Roach, asegura que la boda con Holland no es una prioridad inmediata: “Zendaya está trabajando en muchísimas películas. Ahora está rodando la próxima entrega de Dune, así que está fuera rodando. Son tantas películas, así que tenemos tiempo. Tenemos muchísimo tiempo”.
Cuando llegue el momento de planificar el enlace, Law Roach tiene claro que será un evento inolvidable: “Estoy muy emocionada porque sé que de verdad se aman, y lo han hecho durante mucho tiempo”.
Mientras tanto, la actriz continúa consolidando su posición como ícono cultural, ahora no solo frente a las cámaras, sino también en el mundo del diseño. Con la Cloudzone Moon, Zendaya reafirma que el movimiento, la versatilidad y la autoaceptación pueden traducirse en estilo.
Además, la colaboración entre Zendaya, Law Roach y On no se limita únicamente al calzado. El “Be Every You” también incluye una cápsula de prendas pensadas para acompañar la silueta Cloudzone Moon, diseñadas para el otoño/invierno 2025. Esta línea incorpora piezas como un cuerpo tipo bodysuit ajustado, una chaqueta bomber estructurada y un conjunto minimalista de chaqueta y shorts, todos elaborados con materiales livianos y transpirables, pensados para adaptarse a un estilo de vida móvil y versátil.