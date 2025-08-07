Nicolas Cage devolvió un cráneo de dinosaurio robado tras ganarlo en una subasta

En la extravagante biografía del actor, hay capítulos que parecen sacados directamente de un guion cinematográfico.

Uno de los más insólitos ocurrió en 2007, cuando el actor ganador del Óscar compró un cráneo de dinosaurio por 276.000 dólares, sin saber que había sido saqueado ilegalmente de Mongolia. El episodio involucra a Leonardo DiCaprio como su rival en la puja, a traficantes internacionales de fósiles, y a un regreso forzoso de la pieza al gobierno mongol.

En la cima de su fama y fortuna, Nicolas Cage era célebre no solo por su talento actoral, sino por sus excéntricos gustos. Atesoraba castillos medievales, cabezas humanas reducidas, cómics raros y animales exóticos. Por eso, cuando en 2007 apareció en la casa de subastas I.M. Chait Gallery/Auctioneers en Beverly Hills, nadie se sorprendió al verlo interesado en un fósil de Tyrannosaurus bataar, un pariente del T. rex hallado en el desierto del Gobi.

Lo que sí sorprendió fue la competencia: otro actor de renombre, Leonardo DiCaprio, también deseaba el cráneo. Finalmente, Cage ganó la subasta por 276.000 dólares, llevándose a casa un trofeo paleontológico que encajaba a la perfección en su colección.

Durante años, el cráneo adornó su hogar sin levantar sospechas. Para Cage, no era más que otro símbolo de su fascinación por la historia, la arqueología y lo esotérico.

Todo cambió en 2013, cuando el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. contactó al actor con una noticia inesperada: el cráneo era robado.

Según la investigación dirigida por el fiscal Preet Bharara en Nueva York, la pieza formaba parte de un esquema de contrabando orquestado por Eric Prokopi, un comerciante de fósiles apodado “el Indiana Jones de eBay”. Prokopi había estado traficando fósiles saqueados ilegalmente de Asia Central y vendiéndolos en el mercado estadounidense, disfrazando su origen mediante documentación falsificada.

Te puede interesar: Chyno Miranda enciende alarmas por su comportamiento en el escenario

Te puede interesar: Chespirito | Hijo del comediante niega 'venganza' contra Florinda Meza en bioserie

Cage, al enterarse, cooperó de inmediato con las autoridades y devolvió el fósil al gobierno de Mongolia, sin presentar objeciones legales. “Fue una lástima, porque me gasté 276 mil dólares. Lo compré en una subasta legítima. Luego descubrí que había sido secuestrado ilegalmente de Mongolia, por lo que tuve que devolverlo. Nunca recuperé mi dinero. Así que eso apesta”, declaró Cage en una entrevista con The New York Times.

Este incidente fue solo una pieza en el rompecabezas de decisiones financieras que llevaron a Nicolas Cage de tener una fortuna valorada en 150 millones de dólares, según Forbes, a enfrentar serias dificultades económicas. Durante la década de los 2000, llegó a poseer:

Más de 15 propiedades, incluyendo un castillo en Inglaterra y una mansión encantada en Nueva Orleans.

Una isla privada en las Bahamas.

22 coches de lujo (nueve de ellos Rolls-Royce).

Cuatro yates y un jet privado.

Una pirámide en Nueva Orleans que adquirió como su tumba futura.

El Action Comics No. 1, que compró por 150.000 dólares y luego fue robado y recuperado.

Inspirado por la mitología y el ocultismo, Cage buscaba que sus posesiones tuvieran una carga espiritual. “Me quedé como una cometa con cuerda, pero sin ancla”, explicó alguna vez, reflexionando sobre aquella etapa.

Sin embargo, en 2009, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) lo demandó por evasión fiscal. Para saldar sus deudas, tuvo que desprenderse de la mayoría de sus bienes y aceptar papeles en múltiples películas de bajo presupuesto.

Lejos de rendirse, Nicolas Cage convirtió su necesidad en una nueva etapa artística. Durante más de una década, protagonizó filmes independientes y excéntricos, muchos de los cuales recibieron elogios de la crítica. “Mandy” (2018), “Pig” (2021) y “Dream Scenario” (2023) son ejemplos recientes de cómo el actor recuperó su prestigio sin traicionar su estilo único.

En entrevistas, Cage ha confesado su interés profundo por la filosofía, la meditación y la historia. “Casi emprendí lo que se podría llamar una búsqueda del Santo Grial”, dijo alguna vez, refiriéndose a sus años de introspección.

A pesar de sus errores y caídas, Nicolas Cage sigue siendo una figura fascinante. Capaz de pasar del ridículo a la genialidad, su vida es un recordatorio constante de que el arte, como los fósiles, puede esconder sorpresas bajo la superficie.