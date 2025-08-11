Monarquía: La princesa Ana sorprende con un cambio de look histórico

Conocida por su inquebrantable estilo durante más de medio siglo, ha dado un giro inesperado a su imagen.

En el retrato oficial difundido con motivo de su 75 cumpleaños, la hermana del rey Carlos III aparece con un nuevo peinado, rompiendo con la icónica silueta “bouffant” que ha lucido durante las últimas cinco décadas.

La fotografía, tomada en el Castillo de Windsor, muestra a la princesa acompañada de su esposo, el vicealmirante Sir Timothy Laurence. En lugar del habitual volumen en la parte superior, Ana opta por un elegante moño retorcido, un cambio que ha llamado la atención tanto de la prensa como de sus seguidores.

El retrato, capturado por el reconocido fotógrafo real Chris Jackson, fue publicado antes de la celebración oficial del cumpleaños. La princesa viste un sofisticado vestido color marfil con encaje en el corpiño, acompañado de una chaqueta corta y una tiara de diamantes. A su lado, Sir Tim luce un impecable esmoquin negro con puños rojos y varias medallas de honor.

Jackson expresó en Instagram la importancia del momento: “Fue especial haber tomado este retrato oficial para el cumpleaños de la Princesa Ana de Su Alteza Real y Sir Tim en el Castillo de Windsor. ¡Feliz 75.º cumpleaños!”.

La sesión se realizó instantes antes del Banquete de Estado celebrado el mes pasado en honor al presidente francés Emmanuel Macron, donde Ana estrenó públicamente su nuevo peinado.

¿Por qué Ana mantuvo su característico bouffant durante tanto tiempo? La respuesta es simple: practicidad. En el documental Princess Royal: Anne at 70 (2020), la princesa recordó cómo la actriz Erin Doherty, quien la interpretó en The Crown, comentaba el tiempo que requería imitar su look.

“Leí un artículo el otro día sobre Netflix y The Crown, pero la actriz hablaba de cuánto tiempo les tomó peinarse como yo. Y yo pensaba: ‘¿Cómo es posible que tarden tanto?’. O sea, yo tardo 10 o 15 minutos”.

Además de su inusual cambio de imagen, la princesa Ana ha mantenido una agenda repleta de compromisos desde que su hermano asumió el trono tras el fallecimiento de la reina Isabel II en septiembre de 2022.

En una entrevista con CBC News previa a la coronación de Carlos, Ana reflexionó sobre la transición: “Hemos tenido mucha suerte. Mi madre fue reina durante muchísimo tiempo. Y aunque uno sabe que esto podría ocurrir, no piensa mucho en ello, sobre todo porque la monarquía se basa en la continuidad”.

También destacó la preparación de su hermano para el cargo: “Creo que mi hermano, ya sabes, es algo que ha estado esperando y probablemente le ha dedicado más tiempo. Para el resto de nosotros, se trata más bien de: bueno, tenemos que cambiar la forma en que apoyamos, y eso es lo que tenemos que hacer”.

Aunque el nuevo peinado pueda parecer un simple gesto estético, para muchos es una señal de renovación dentro de una figura que encarna la estabilidad de la monarquía británica. A sus 75 años, la princesa Ana continúa combinando tradición y modernidad, demostrando que la elegancia puede evolucionar sin perder su esencia.

Princess Anne is switching up her iconic hairstyle. 👑 See her new look here: https://t.co/z45aJ8F3XB pic.twitter.com/Li19pbfVQI — E! News (@enews) August 11, 2025