Lilo y Stitch (2025): El remake live-action llega a Disney+ con fecha confirmada

La plataforma ha revelado la fecha oficial de estreno en streaming de su más reciente éxito cinematográfico,.

Tras conquistar la taquilla mundial y superar la barrera de los mil millones de dólares, esta nueva versión del clásico animado de 2002 se prepara para llegar a Disney+ el próximo 3 de septiembre, tal como confirmó la cuenta oficial de la plataforma en España.

La producción, dirigida por Dean Fleischer Camp, nominado al Oscar por Marcel, la concha con zapatos, ha sido aclamada por la crítica y los fans, convirtiéndose en una de las adaptaciones más queridas del catálogo de remakes de Disney. La cinta marca el debut de Maia Kealoha en el papel de Lilo, la pequeña hawaiana que vive con su hermana Nani interpretada por Sydney Elizabeth Agudong tras la pérdida de sus padres.

Fiel a la esencia del filme original, la historia vuelve a poner el foco en el valor de la familia, la resiliencia y la amistad incondicional. Todo comienza cuando Lilo adopta lo que cree que es un perro, pero que en realidad es el Experimento 626, una criatura alienígena fugitiva con poderes descomunales, que será conocida por todos como Stitch. A partir de ahí, las aventuras en la paradisíaca Hawái se desatan, acompañadas de persecuciones intergalácticas, caos doméstico y momentos entrañables.

Aunque los remakes live-action de Disney han sido en ocasiones cuestionados, esta versión de Lilo y Stitch ha logrado destacar por méritos propios. La crítica ha elogiado el tratamiento visual de Stitch en su versión tridimensional, el respeto al entorno hawaiano, y la carismática actuación de Kealoha, quien ha sido descrita como “riquiña” y encantadora por diversos medios.

Además, el regreso de frases icónicas como “o’hana significa familia” ha provocado una ola de nostalgia entre el público que creció con la versión animada, mientras que las nuevas generaciones descubren por primera vez la magia de esta historia en formato realista.

La elección del 3 de septiembre para su estreno en Disney+ no es casual: llega justo a tiempo para convertirse en el plan familiar perfecto al cierre de las vacaciones. La plataforma de streaming apuesta así por capitalizar el éxito en cines y mantener la conversación en torno a uno de los títulos más comentados del año.

Lilo y Stitch (2025) no solo revive uno de los clásicos más entrañables de Disney, sino que lo hace con fuerza renovada, conquistando corazones y dejando claro que, sin importar la galaxia de origen, lo verdaderamente importante siempre será la familia.