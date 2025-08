Jamie Lee Curtis rompe en llanto al defender el romance entre Pamela Anderson y Liam Neeson

La actriz, ganadora del Oscar, no pudo contener las lágrimas al hablar sobre el romance de sus colegas y pidió públicamente respeto para su historia de amor.

En medio de la creciente atención mediática sobre la inesperada relación entre Pamela Anderson y Liam Neeson, una voz reconocida en Hollywood salió en su defensa.

Durante una emotiva entrevista con VT, la actriz de Halloween celebró la conexión entre la exestrella de Baywatch y el protagonista de Taken, surgida durante el rodaje de la comedia The Naked Gun (¿Y dónde está el policía?), y envió un mensaje directo a los medios y a la audiencia: “¡Déjenlos en paz y que se gusten!”.

“Si el amor ha encontrado su camino en esa relación, ¡Dios los bendiga a ambos!”, expresó Curtis, visiblemente conmovida. “Porque ambos han pasado por momentos duros y son seres humanos hermosos… me hace llorar”, agregó con la voz entrecortada.

Jamie Lee Curtis conoce bien a ambos actores. Trabajó con Pamela Anderson en The Last Showgirl, la película que le valió a la canadiense una nominación al Globo de Oro. De esa experiencia quedó no solo admiración profesional, sino también un profundo afecto: “Ella fue fantástica en la película, pero es una persona hermosa. Y él también ha sufrido, ¿sabes? Una pérdida inimaginable a una edad temprana”, dijo Curtis, en alusión a la tragedia que marcó la vida de Liam Neeson: la muerte de su esposa Natasha Richardson en 2009, a los 45 años, tras un hematoma epidural por una caída en una pista de esquí.

“Si realmente han encontrado un amor íntimo entre ellos, todos deberíamos irnos a dormir esta noche sintiéndonos mejor”, reflexionó Curtis.

Según informó Us Weekly, Pamela Anderson (58) y Liam Neeson (73) se conocieron mientras filmaban la nueva entrega de The Naked Gun. Desde el primer día en el set, la química entre ambos fue innegable y su relación evolucionó rápidamente de una amistad a algo más.

A pesar de que han intentado mantener su vínculo lejos de los focos, sus gestos de complicidad durante la gira de promoción de la película, incluyendo miradas, risas y muestras de afecto en alfombras rojas, avivaron los rumores.

El círculo cercano de ambos también ha reaccionado positivamente. En una aparición en el programa Watch What Happens Live, Daniel Jack Neeson, hijo menor del actor, fue claro cuando Andy Cohen le preguntó si apoyaba la relación: “Sí”, respondió con una sonrisa. Más tarde, dejó un efusivo comentario con emojis de fuego, corazones y celebración en una publicación de Instagram de Anderson junto a su padre.

Por el lado de la fallecida Natasha Richardson, su hermana Joely Richardson también expresó su apoyo con varios emojis de corazón en fotos promocionales de Anderson.

Y los hijos de Pamela Anderson, Brandon Thomas Lee y Dylan Jagger Lee, están completamente a favor. Según Us Weekly, “aman verla feliz y la aprueban completamente”.

Brandon incluso lo dijo públicamente: “Es divertido verlos ser buenos compañeros de elenco y pasarla bien. Tienen una gran química en pantalla, eso quiere decir que han trabajado bien”.

Lejos de la frivolidad con la que algunos medios han tratado la relación, Jamie Lee Curtis ofreció una mirada empática y sensible, recordando que detrás de las cámaras y la fama hay dos personas que han vivido pérdidas, fracasos amorosos y momentos difíciles.

“Dios los bendiga a ambos”, dijo la actriz, visiblemente emocionada. Con su mensaje, Jamie Lee Curtis dejó claro que el amor no necesita permiso ni explicación, y que en un mundo tan ruidoso, lo más valiente a veces es simplemente amar y dejar amar.