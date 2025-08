Ozzy Osbourne | Su exigente paladar, según el testimonio de su hijo

El legendario artista no solo fue una leyenda del heavy metal, sino también un hombre de gustos particulares, incluso en la cocina.

Su hijo Jack Osbourne reveló detalles íntimos sobre su exigente relación con la comida y cómo esa faceta marcó la dinámica familiar, mientras el mundo continúa rindiéndole homenaje tras su reciente fallecimiento.

Durante su participación en el programa británico Cooking with the Stars, grabado antes de la muerte del ícono de Black Sabbath, Jack Osbourne compartió anécdotas poco conocidas sobre la rutina alimenticia de su padre. “Crecí comiendo waffles de papa hasta que nos mudamos a América”, recordó Jack, señalando que los pedidos de comida para llevar eran una constante, a excepción de las etapas en que contaban con chefs personales.

Sin embargo, tener un chef en casa no significaba tranquilidad para los Osbourne, ya que Ozzy era particularmente exigente en la mesa. “Mi papá nunca empleaba a ningún chef por mucho tiempo, porque era un quisquilloso con la comida”, explicó Jack. Bastaba un error culinario para que el Príncipe de las Tinieblas tomara una decisión radical: “‘No, ya no me gusta’, aunque el chef fuera extraordinario”.

Estos hábitos marcaron profundamente la dinámica de la familia, que tuvo que adaptarse a las exigencias gastronómicas del cantante. Su caprichoso paladar se convirtió en una constante que, lejos de ser trivial, muestra una faceta íntima y entrañable del músico, muchas veces eclipsada por su imagen de ícono rebelde del rock.

Ozzy Osbourne falleció el pasado 22 de julio a los 76 años. Diagnosticado con Parkinson en 2023, el artista había ofrecido su último concierto con Black Sabbath a inicios de ese mismo mes. Su partida dejó un vacío enorme en la música y en millones de seguidores que lo acompañaron a lo largo de más de cinco décadas de carrera.

La familia Osbourne rindió homenaje al cantante en dos momentos clave. El primero fue un funeral íntimo en Welders House, la mansión familiar ubicada en Buckinghamshire, Inglaterra, adquirida en 1993. Según una fuente cercana a los Osbourne, la ceremonia fue “una celebración de su vida”, tal como él mismo lo deseaba: “Ozzy nunca habría querido un evento lúgubre”.

A la ceremonia, celebrada bajo una gran carpa en los jardines de 250 acres de la propiedad, asistieron más de 110 personas, incluyendo íconos del rock como Marilyn Manson, Zakk Wylde, Corey Taylor (Slipknot), James Hetfield (Metallica), Yungblud y Sir Elton John, además de los miembros de Black Sabbath. El homenaje estuvo marcado por gestos profundamente simbólicos, como coronas florales con mensajes que decían “maldito Ozzy Osbourne” y la colocación de sus restos junto al lago de la propiedad, cumpliendo su deseo de descansar en su hogar.

Cada invitado recibió una imagen de Osbourne como recuerdo del encuentro, y se realizaron presentaciones musicales y discursos que celebraron la vida de una de las figuras más influyentes del rock.

El segundo gran homenaje tuvo lugar en Birmingham, ciudad natal de Ozzy. Miles de fanáticos se congregaron en puntos emblemáticos como el puente y la banca de Black Sabbath, así como en el estadio Villa Park, donde se habilitó un libro de condolencias.

Uno de los momentos más impactantes fue cuando la Guardia Real británica interpretó el clásico “Paranoid” frente al Palacio de Buckingham, acompañado por la banda Bostin’ Brass. Un gesto sin precedentes que subrayó la magnitud cultural de su legado.

Desde sus días como líder de Black Sabbath hasta sus momentos más personales en familia, Ozzy Osbourne fue siempre auténtico. Sus caprichos culinarios, su vínculo con sus hijos y su deseo de ser recordado con alegría son parte de una herencia que trasciende la música.