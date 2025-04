Serena Williams aclara su polémico cameo en el Super Bowl y su relación con Drake

Williams, acompañó a Kendrick Lamar mientras interpretaba “Not Like Us”, la canción que muchos consideran un ataque directo contra el rapero Drake, expareja de la tenista. A raíz de la controversia que surgió en redes sociales, Serena dejó claro que su participación no tenía ninguna intención oculta contra el artista de “One Dance”.

“Rotundamente no”, afirmó Serena Williams, de 41 años, en una entrevista para la edición de las 100 Personas Más Influyentes de Time, publicada el 15 de abril. “Jamás haría eso. Y fue triste que alguien pensara eso. Respeto que pudieran hacerlo”.

Aunque negó categóricamente cualquier mala intención, la exnúmero uno del mundo reconoció que entiende por qué algunos espectadores interpretaron su presencia como una indirecta a Drake. “Obviamente, entiendo que alguien pueda pensar eso”, añadió. “Pero para nada. Nunca he tenido sentimientos negativos hacia él. Lo conocemos desde hace muchísimos años”.

Serena Williams, quien se casó con Alexis Ohanian en 2017 y actualmente es madre de Olympia, de 7 años, y Adira, de 18 meses, dejó claro que su vida está enfocada en otros aspectos más importantes, lejos de cualquier controversia pasada.

Durante su breve intervención en el escenario, Williams realizó junto a Kendrick Lamar el famoso Crip Walk, un baile popularizado en Compton, California, ciudad natal tanto del rapero como de la deportista. Sin embargo, este gesto también generó opiniones divididas. Respecto a su decisión de hacer ese movimiento en un evento tan mediático, Serena confesó: “No sé si me arrepiento o no. No sé la respuesta a eso”.

Uno de los críticos más duros fue Stephen A. Smith, quien no dudó en expresar su desaprobación durante su podcast First Take, asegurando que, de encontrarse en una situación similar, se divorciaría de su esposa si ella participara en una actuación de ese tipo. “Claramente no perteneces a mi lado”, señaló tajantemente.

Serena, lejos de tomarse a mal los comentarios, optó por reírse de la situación. Según relató a Time, la reacción de su esposo Alexis Ohanian fue mucho más significativa para ella. “Me pareció divertidísimo”, compartió sobre los comentarios de Smith. “Tiene derecho a tener su opinión personal. ¿Pero viste el comentario de mi esposo? Fue muy elocuente”.

La pareja, que se ha convertido en una referencia en el ámbito empresarial y deportivo, continúa apostando por iniciativas de impacto. Tanto Serena como Alexis son inversores del Angel City FC, un equipo de fútbol femenino que representa un paso adelante en el impulso del deporte para mujeres. “Y yo le digo, amigo, estamos invirtiendo en el mundo, ambos”, comentó Serena. “Estamos invirtiendo en las mujeres y en el deporte. Es lo último que tenemos en mente. ¡Vamos!”.

Con esta aclaración, Serena Williams reafirma que su vida está centrada en su familia, sus negocios y el impulso de causas sociales, dejando atrás cualquier especulación sobre viejas relaciones sentimentales.