U2 protagonizará el espectáculo de medio tiempo de la NFL en Acción de Gracias

La banda irlandesa U2 encabezará el espectáculo de medio tiempo del primer partido de la NFL programado para la víspera del Día de Acción de Gracias. La presentación será el miércoles 25 de noviembre de 2026, durante el encuentro entre los Green Bay Packers y Los Angeles Rams, que se disputará en el SoFi Stadium de Inglewood, California. El anuncio une el fútbol americano con la celebración de los 50 años de trayectoria del grupo.

La transmisión estará a cargo de Netflix, que incorporará el espectáculo a su programación deportiva en directo. La cobertura comenzará a las 6:00 p. m., hora del Este de Estados Unidos, y el partido arrancará a las 8:00 p. m.En Colombia, ambos horarios coinciden con las 6:00 p. m. y las 8:00 p. m., respectivamente. La emisión estará disponible para los suscriptores de Netflix en sus distintos planes, sin un cargo adicional por este evento.

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La actuación llega en un año especial para U2, formada en Dublín en 1976. Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. celebran medio siglo de trabajo en conjunto, una trayectoria que los convirtió en una de las agrupaciones reconocidas del rock. La banda ha ganado 22 premios Grammy y forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. Su participación busca sumar un momento musical destacado a esta nueva cita deportiva de la liga.

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, destacó el historial de presentaciones de la agrupación y la expectativa por su llegada al evento. “Hay una razón por la que U2 encabezó estadios durante décadas: no solo se presentan, entregan momentos icónicos que el público recuerda para siempre”, afirmó. Después añadió: “Estamos encantados de que traigan esa misma magia al escenario de la NFL en Netflix. Va a ser una noche inolvidable para los aficionados al fútbol y los miembros de Netflix en todo el mundo”.

El concierto también marca el regreso de U2 a un espectáculo de la NFL casi 25 años después de su actuación en el medio tiempo del Super Bowl XXXVI, celebrado el 3 de febrero de 2002 en Nueva Orleans. En aquella presentación, la banda rindió homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Los nombres de las personas fallecidas aparecieron proyectados en una pantalla mientras Bono mostraba una bandera de Estados Unidos en el interior de su chaqueta.

Aquel partido terminó con la victoria de los New England Patriots sobre los St. Louis Rams por 20 a 17, definida con un gol de campo de 48 yardas de Adam Vinatieri en los segundos finales. El regreso de U2 a un partido de los Rams como equipo local, esta vez en California y ante una audiencia global por internet, conecta aquella actuación memorable con una nueva apuesta de entretenimiento deportivo.

Netflix también anunció otros contenidos relacionados con la liga para el cierre de la temporada. El 25 de diciembre transmitirá el partido entre los Green Bay Packers y los Chicago Bears, seguido del encuentro entre los Buffalo Bills y los Denver Broncos. Además, incorporará por primera vez un juego de la semana 18, la última de la temporada regular, y emitirá internacionalmente la ceremonia de premios de la NFL durante la semana del Super Bowl.

Con U2 como artista principal, el partido del 25 de noviembre será una fecha para el fútbol americano y los seguidores del grupo.