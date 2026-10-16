Usher celebró su cumpleaños con un espectáculo de magia y estrellas

Usher festejó su cumpleaños con una celebración rodeada de figuras conocidas del entretenimiento y el deporte en Nueva York. La reunión tuvo lugar en Speakeasy Magick, un local donde el cantante y sus invitados disfrutaron de trucos de ilusionismo. La fiesta reunió a músicos, actores y deportistas, y parte de lo ocurrido quedó registrado en videos que muestran las reacciones de los asistentes durante el espectáculo.

El encuentro tuvo como protagonista al intérprete, que compartió la velada con varios nombres destacados de la música y la cultura popular. Entre los invitados estuvieron Jay-Z, Mary J. Blige, Fabolous y Bun B, artistas que acompañaron a Usher en la celebración. La presencia de estas figuras convirtió el cumpleaños en una reunión con representantes de distintos espacios de la industria del entretenimiento, más allá del círculo habitual de una fiesta privada.

Uno de los momentos destacados de la nocheestuvo relacionado con una presentación de magia. Los invitados pudieron observar a los ilusionistas que participaron en la actividad y reaccionaron ante los trucos realizados frente al grupo. Las imágenes difundidas de la celebración permiten ver parte de ese espectáculo, que se convirtió en uno de los elementos centrales de la reunión. La ocasión no se limitó a una cena o a un encuentro social: la magia fue parte del entretenimiento preparado para la noche.

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Kevin Hart también asistió al festejo y llamó la atención por su reacción ante un truco con cartas. El comediante quedó sorprendido por el efecto que presenció, según el relato difundido junto con las imágenes. Su respuesta aportó uno de los momentos más llamativos de los videos publicados desde el lugar, pues el ilusionismo logró captar su atención y la de otros asistentes. La escena muestra cómo los trucos fueron parte de la experiencia compartida por las celebridades presentes.

La lista de invitados incluyó además a figuras del deporte profesional. LeBron James y J. R. Smith acudieron a la celebración para acompañar a Usher en su día especial. Su presencia amplió la variedad de personalidades reunidas en Speakeasy Magick y sumó dos nombres reconocidos del baloncesto a la lista de artistas que asistieron. De esta manera, la fiesta congregó a músicos, comediantes y deportistas en un mismo espacio, con el cantante como centro de la reunión.

La llegada de Usher al establecimiento también quedó documentada en un video separado, dedicado a su aparición en el lugar. Ese material complementa las imágenes de la fiesta y permite seguir distintos momentos de la celebración, desde su llegada hasta la actividad de magia que disfrutaron los invitados. Los registros visuales son el principal material público sobre el encuentro y ofrecen una mirada a la manera en que el artista celebró rodeado de amigos y colegas del mundo del espectáculo.

Las imágenes compartidas muestran una celebración marcada por el asombro ante los trucos y por la compañía de personalidades reconocidas. No se difundieron detalles adicionales sobre el desarrollo completo de la fiesta ni sobre otras actividades realizadas durante la noche. La información conocida se concentra en la sede de Nueva York, la presentación de magia y la lista de invitados que acompañó al artista.

Con este festejo, Usher celebró rodeado de amistades y colegas en Speakeasy Magick, donde la magia fue el atractivo especial de la noche. Entre los momentos destacados quedó la reacción de Kevin Hart ante el truco de cartas y la asistencia de músicos y deportistas conocidos.