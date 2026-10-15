Drake Bell critica a SAG-AFTRA tras quedarse sin acceso al seguro médico para actores

Ahora, su denuncia sobre SAG-AFTRA vuelve a situarlo en el debate, esta vez por los criterios económicos que determinan el acceso de los intérpretes a la cobertura médica .

El actor y cantante Drake Bell, conocido por protagonizar la serie juvenil Drake & Josh, cuestionó al sindicato estadounidense SAG-AFTRA después de descubrir que no reúne los requisitos económicos para acceder a su cobertura de salud. En sus historias de Instagram, mostró una captura de pantalla del portal que confirmaba su situación.

El aviso publicado en su cuenta señalaba: “No califica para la cobertura del Plan de Salud en este momento”. El portal indicaba que los ingresos reportados por Bell entre julio de 2025 y junio de 2026 no alcanzaban los requisitos mínimos de elegibilidad. Según los datos que compartió, durante ese período acumuló 17.480,53 dólares en ingresos cubiertos.

Para el año de beneficios 2026, el sindicato estableció un mínimo de 28.090 dólares, cifra que aumentará a 28.933 dólares en 2027. Con base en el umbral futuro, a Bell le faltaron 11.452,47 dólares para cumplir el requisito. Bell expresó su frustración por quedar fuera de la cobertura pese a décadas de trayectoria.

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En sus historias, el actor lanzó una advertencia dirigida a quienes consideran dedicarse a la actuación y a quienes piensan afiliarse al gremio. “No se conviertan en actores. No se unan a SAG. Pueden trabajar 35 años y aun así recibir [una señal obscena como respuesta]”, escribió, acompañando el mensaje con una crítica al sistema de cobertura médica.

Bell etiquetó al presidente del sindicato SAG-AFTRA, Sean Astin, quien ocupa ese cargo desde 2025, y cuestionó la conducción de la organización. Con ironía, escribió: “Estás haciendo un trabajo espléndido”. Después añadió: “¿Por qué no dejan de poner actores a cargo de las cosas? Solo saben decir palabras frente a una cámara”. Sus comentarios apuntaron tanto a la dirección del sindicato como a los requisitos económicos para conservar los beneficios.

El caso de Bell no es el único que ha puesto bajo atención las condiciones de acceso al seguro médico. En septiembre, el actor Jack Haven, conocido por su participación en la serie Atypical, contó que estaba cerca de perder la posibilidad de obtener cobertura porque le faltaban 4.000 dólares para alcanzar el mínimo exigido. Tras hacer pública su situación, recibió ofertas laborales que le permitieron aproximarse al requisito.

Haven agradeció el apoyo con estas palabras: “Recibí muchas ofertas. Gracias a todos. Me siento abrumado”. También explicó: “Mi representante dijo que fue como It’s a Wonderful Life. Me siento un poco loco también, porque no esperaba que tanta gente viera el video”.

La actriz Heather Matarazzo, reconocida por The Princess Diaries, también expuso su preocupación el 23 de septiembre en Threads. “Estoy literalmente en el mismo barco ahora mismo”, escribió al referirse a su situación frente a los requisitos del plan. La información publicada no aclaró si finalmente logró reunir los ingresos necesarios para mantener los beneficios.

Bell se hizo conocido a comienzos de los años 2000 por sus trabajos en producciones de Nickelodeon, entre ellas El show de Amanda y Drake & Josh, donde compartió pantalla con Josh Peck durante cuatro temporadas. Más adelante prestó su voz a Spider-Man en varias producciones animadas, entre ellas Ultimate Spider-Man. En años recientes también concentró parte de su actividad en la música y lanzó en 2024 el álbum Non-Stop Flight.

Ese mismo año, Bell habló públicamente de los abusos sexuales que sufrió durante su adolescencia en la docuserie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV.