El Pibe Valderrama aparece rapado y desata dudas sobre su histórico cambio de imagen

Mientras se aclara ese punto, la imagen del exjugador vuelve a ser tema de conversación por una característica que durante décadas acompañó sus logros deportivos y su reconocimiento internacional.

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama sorprendió a sus seguidores al aparecer sin su icónica melena rubia y rizada, que marcó su imagen pública. Un video publicado en sus redes sociales el martes 13 de octubre muestra a su esposa, Elvira Redondo, cortándole el cabello hasta dejarlo completamente rapado. Sin embargo, la grabación generó preguntas entre los usuarios, que se dividieron entre quienes celebran su nueva apariencia y quienes sospechan que podría haber sido creada o modificada con inteligencia artificial.

La secuencia muestra al histórico ‘10’ sentado mientras Redondo utiliza máquinas para quitarle progresivamente el pelo. Al final, Valderrama aparece calvo y comparte un momento de celebración con su esposa. La publicación fue acompañada por la frase “Mi gente! Hoy es el día”, un mensaje que reforzó la expectativa alrededor de una transformación que, de confirmarse como real, supondría el final de una imagen ligada a su carrera deportiva.

Ya había dado señales. Tres días antes de publicar el video, el exjugador había compartido otro mensaje en el que anticipaba la posibilidad de cambiar su apariencia. “Mi gente! Creo que llegó el momento”, escribió entonces, en referencia a su característica cabellera. Aun así, el resultado sorprendió a numerosos seguidores, acostumbrados a identificar a Valderrama por sus abundantes rizos rubios.

Te puede interesar: Sydney Sweeney vuelve a posar en ropa interior y responde a las críticas con un anuncio

Te puede interesar: Britney Spears revela el resentimiento que aún siente por su tutela judicial

La duda sobre la autenticidad del registro se extendió por los comentarios de redes sociales. Algunos usuarios especularon con la posibilidad de que se tratara de un montaje o un contenido generado mediante IA, por lo que todavía queda abierta la pregunta sobre si el cambio ocurrió exactamente como se observa en las imágenes. La reacción refleja el impacto que conserva una imagen que se convirtió en parte inseparable de la identidad pública del exfutbolista.

Entre los comentarios destacó el del exdefensor y antiguo capitán de la Selección Colombia, Mario Yepes, quien reaccionó con sorpresa al resultado. “Como así jsjajajajaj pero no lo dejaste nada”, escribió, aludiendo al corte radical que aparece en el video.

También intervino el conferencista y escritor colombo-japonés Yokoi Kenji, quien manifestó sus dudas con un comentario que se sumó a la conversación. “Jajajajajaja No lo sé Rick ….Eto ta raro mi gente….”, publicó, haciendo referencia a la incertidumbre que rodea la autenticidad de la grabación.

La posibilidad de que Valderrama haya decidido despedirse de su melena también llamó la atención por la historia que existe detrás de ese rasgo. Antes del Mundial de Estados Unidos 1994, una marca le ofreció dos millones de dólares para que se cortara el cabello. El samario rechazó la propuesta y conservó una apariencia que lo acompañó durante sus años como referente de la selección nacional y que más tarde mantuvo incluso después de retirarse del fútbol profesional.

Su cabellera trascendió los escenarios deportivos y se convirtió en un símbolo reconocible entre los aficionados colombianos. Durante su paso por la Major League Soccer (MLS), el impacto de su imagen llevó a que se organizara una jornada en su honor. El llamado ‘Valderrama Day’ se celebró el 18 de julio de 1996, cuando jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos y aficionados que seguían la transmisión llevaron pelucas inspiradas en sus rizos.

Por ahora, la atención continúa centrada en el video y en las reacciones que provocó. La grabación presenta a Valderrama con una apariencia distinta, pero la duda sobre posibles ediciones o el uso de herramientas digitales no ha quedado resuelta.