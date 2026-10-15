Netflix revela el origen de Narnia en el primer tráiler de la nueva película de Greta Gerwig

El primer tráiler ofrece una mirada inicial a sus paisajes, personajes y travesías entre mundos, además de anticipar una adaptación que combina fantasía clásica, aventura infantil y una elección musical inusual para una producción de la saga.

El universo fantástico de Narnia vuelve al cine con una historia que retrocede hasta el nacimiento de ese mundo. Netflix presentó el primer tráiler de Narnia: The Magician’s Nephew, adaptación de la novela de C. S. Lewis dirigida por Greta Gerwig. El avance muestra a los protagonistas entrando en realidades desconocidas y anticipa una aventura centrada en los orígenes de la saga, con una banda sonora que incluye una canción de Led Zeppelin.

La película llegará a las salas de cine el 12 de febrero de 2027 y después se incorporará al catálogo de Netflix el 2 de abril del mismo año. El proyecto marca el relanzamiento cinematográfico de Las crónicas de Narnia, ahora bajo la dirección de Gerwig, quien estuvo detrás de Barbie, el éxito de taquilla y crítica de 2023.

Uno de los detalles que más llamó la atención del tráiler es el uso de “Stairway to Heaven”, de Led Zeppelin. La canción, compuesta por Robert Plant y Jimmy Page, rara vez recibe autorización para aparecer en producciones audiovisuales. Según informó Billboard, Gerwig se reunió con ambos músicos para solicitar permiso para incorporarla a la película. La elección enlaza el tono épico de la historia con una pieza reconocida de la música rock.

La cinta adapta The Magician’s Nephew, novela publicada en 1955 que, aunque ocupa el sexto lugar entre los siete libros de la serie, funciona como una precuela de la historia conocida por el público. Las novelas de C. S. Lewis se publicaron entre 1950 y 1956. Esta vez, la narración conduce a los espectadores a un momento anterior a los acontecimientos de El león, la bruja y el ropero, obra que abrió la saga literaria en 1950.

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La trama sigue a los niños Digory y Polly, quienes viajan entre distintos mundos y se encuentran con el nacimiento de Narnia. En el centro de esa creación está Aslan, el león, cuya presencia da forma al territorio mágico. La historia también explica cómo llegó a ese paisaje una farola, objeto cotidiano que contrasta con las criaturas y escenarios fantásticos. El relato transcurre mucho antes de los hechos de la novela más popular de la serie, aproximadamente mil años antes.

El avance presenta además a Jadis, personaje interpretado por Emma Mackey, quien más adelante se convertirá en la Bruja Blanca. Su aparición adelanta la presencia de una figura decisiva para el conflicto de las novelas. La producción reúne a un elenco encabezado por David McKenna como Digory y Beatrice Campbell como Polly, junto con Daniel Craig, Meryl Streep, Emma Mackey, Carey Mulligan, Ciarán Hinds, Denise Gough, Susan Wokoma y Kobna Holdbrook-Smith.

Streep presta su voz en inglés a Aslan, mientras Craig forma parte de la historia como el mago Andrew Ketterley. La nueva adaptación no contará con los intérpretes de las tres películas estrenadas anteriormente: The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe, de 2005; Prince Caspian, de 2008; y The Voyage of the Dawn Treader, de 2010. Por ello, la producción funciona como un reinicio de la franquicia en pantalla, con nuevo reparto y una narración que vuelve al principio de la cronología fantástica.

Con este estreno, Netflix propone abordar una parte del universo creado por Lewis: cómo comenzó Narnia y de dónde proceden algunos de sus elementos más conocidos.