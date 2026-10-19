Wisin abre las puertas de su casa y habla de la fe, su familia y el recuerdo de Victoria

Tras casi tres décadas de carrera, Cayey es su espacio familiar y el lugar desde donde acompaña a Yelena, cuya música une memoria, fe y una nueva etapa profesional.

El cantante puertorriqueño Wisin recibió a People en Español en su hogar de Cayey, Puerto Rico, para hablar de su familia y de la nueva etapa musical que comparte con su hija mayor, Yelena. Lejos de los escenarios, disfruta su vida como Juan Luis, esposo de Yomaira y padre de sus hijos. La familia tardó diez años en construir la casa y lleva casi tres viviendo allí, en Cayey.

Yelena presentó Plenitud, un EP de siete canciones inspirado en el número siete. Quiere dedicarse a la música cristiana. Wisin descubrió su talento por casualidad, al escuchar piano y una voz en el pasillo. “Cuando la escuché cantar por primera vez, yo pasaba por el pasillo y yo escuchaba un piano, y era que ella estaba cogiendo clases de piano, cogiendo clases de canto, y yo ni lo sabía, y yo dije: ‘Guau’”, recordó.

Aunque imaginó que Yelena seguiría sus pasos en la música comercial y La Base, aceptó su decisión. “Cuando me dice que quiere cantar para Cristo, fue como un choque, porque dije: ‘Guau, Dios se está metiendo en mi casa por un lado que no puedo decir que no, qué increíble’”, relató. Ahora la acompaña como productor y padre. El proyecto motivó la creación de Base de Fe, división cristiana de La Base.

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Yelena explicó que la música le permite compartir sus creencias y acercarse a su padre. “En esta casa y en mi iglesia hemos orado toda la vida por mi papá y por el trabajo de mi papá y porque papá se convierta, y siento que este año sí he usado este proyecto, no solamente con papá, sino con todas las personas que vienen al estudio”, contó. Según ella, el proyecto cambió el ambiente de trabajo y unió al equipo.

Padre e hija colaboran en “A dónde iré”, canción sobre una tragedia familiar: la muerte de Victoria, hija de Wisin y Yomaira, quien falleció pocos días después de nacer por el síndrome de Patau, también llamado trisomía 13. El video incluye una cuna que hizo quebrar emocionalmente al cantante.

Yelena reconoció que fue difícil volver sobre la pérdida, pero necesario contarla. “No lo voy a negar, que sí fue muy difícil para mí tocar el tema de Victoria, pero sí fue algo necesario, porque es algo que quizá nosotros no hablamos después de lo que pasó. Y que la gente pueda conocer la historia y que la gente pueda conocer, como mi papá, que sí podemos pasar por tormentas, que podemos pasar por momentos difíciles”, afirmó. Busca acompañar a otras familias en el dolor.

Recordar lo sucedido en 2016 devolvió a Wisin a la incertidumbre. Creyó que el dinero podría cambiar el desenlace y sugirió a su esposa interrumpir el embarazo. “En mi soberbia dije: el dinero va a hacer que todo esto funcione, o a qué hospital tengo que llevarla, o qué tengo que hacer, como si yo tuviera el poder para yo poder resolver alguna situación. Y ahí entendí que perdí la pelea”, confesó.

En casa, la fe convive con la rutina familiar y las visitas a la iglesia. Wisin admite que aún no se ha declarado convertido, aunque intenta actuar según sus convicciones. “Wisin quizás no ha dado el paso, pero Juan Luis hace mucho tiempo trata de hacer lo correcto”, dijo.