Samy y Sandra Sandoval estrenan 'Pa la racha', el tema de Carnaval dedicado a los criticones

Ciudad de Panamá, Panamá/A los que están listos para el Carnaval, pues les llega la pieza musical “Pa la racha”, de Samy y Sandra Sandoval, dedicada a las personas que se dedican a criticar a los demás.

En un video posteado en sus redes sociales, Sandra dijo que en 2025 se dijo “al cuerpo lo que pida”, porque las críticas nunca acabarán.

“¿Te han criticado? pues aquí te va un tema pa' los que critican. Usted haga lo que el cuerpo le pida y que se revuelque el que quiera”, se lee en el texto que acompaña al video de Sandra Sandoval en Instagram.

“La gente no se cansa de criticar, que si estoy flaca, la vez pasada que estaba gorda, si me opero, porque me opero”, sostuvo.

Agregó que toda la vida se ha visto a la gente criticando, es algo que no tiene arreglo y no solo le sucede a ella, también les pasa a muchísimas personas.

La pieza pueden bajarla en cualquier plataforma.

“Ayayay al cuerpo lo que pida, ayayay digan lo que digan”, arranca el pegajoso ritmo que seguro será uno de los más sonados en el Carnaval que arrancará el 1, 2, 3 y 4 de marzo.

El verbo criticar se define como una evaluación o juzgamiento de algo o alguien, señalando aspectos positivos o negativos, con diferentes propósitos, ya sea para mejorar algo, expresar opinión o simplemente señalar algún defecto.

Sin embargo, hay dos tipos de críticas: la constructiva, que se hace con respeto y busca dar aportes para alguna mejora, y la crítica destructiva, centrada en aspectos negativos, que es dañina y no ofrece ninguna solución.

Según Sandra, la pieza para el Carnaval tiene de todo y se puede bailar como quieran.

El Carnaval en Panamá, más que una simple festividad, representa una expresión cultural profundamente arraigada en la identidad nacional. Con más de un siglo de historia, esta celebración ha evolucionado de eventos espontáneos a ser uno de los momentos más esperados del calendario panameño.

Historiadores y folcloristas indican que, en la capital, antes de su oficialización en 1910, ya se celebraban de manera informal en barrios como Calidonia, Santa Ana y El Chorrillo.

Sin embargo, en zonas del interior como en Las Tablas, los carnavales tienen sus raíces en la época colonial y con el tiempo se convirtieron en una estructura fuerte con sus dos tunas, Calle Arriba y Calle Abajo.