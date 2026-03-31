Tiger Woods en polémica: la razón por la que rechaza tener chofer tras accidente

La figura del deportista vuelve a ocupar titulares, esta vez no por sus logros deportivos, sino por una decisión personal que ha generado preocupación entre su círculo cercano.

A pesar de haber estado involucrado en incidentes viales y enfrentar problemas legales relacionados con la conducción, el reconocido golfista Tiger Woods mantiene una postura firme: no está dispuesto a contratar un chofer.

De acuerdo con información revelada por fuentes cercanas al entorno del deportista en declaraciones a la revista People, Woods ha rechazado la posibilidad de contar con un conductor privado por razones que van más allá de la simple comodidad. “No es una persona social y prefiere estar en casa con sus hijos, jugando al golf o videojuegos. Desprecia el escrutinio público”, aseguró una fuente, destacando el fuerte deseo del atleta por mantener el control de su vida privada.

El más reciente episodio que volvió a poner bajo la lupa su comportamiento ocurrió el pasado 27 de marzo en Florida, cuando el deportista fue arrestado tras verse involucrado en un accidente de tránsito. Según los reportes, el incidente incluyó daños a la propiedad, la negativa a someterse a una prueba legal y señales de deterioro en la conducción. El hecho tuvo lugar tras una colisión que involucró su vehículo y un camión de limpieza, lo que encendió las alarmas de las autoridades locales.

Aunque el jefe de la policía del condado de Martin confirmó que Woods presentaba signos de afectación, también aclaró que no había evidencia inmediata de consumo de alcohol. Aun así, el caso no pasó desapercibido, especialmente considerando antecedentes previos del golfista. En 2017, el atleta ya había enfrentado una acusación similar, la cual en ese momento atribuyó a una reacción adversa a medicamentos recetados, situación que también generó controversia en la opinión pública.

Pese a este historial, Woods continúa resistiéndose a delegar la conducción de su vehículo. Según las mismas fuentes, el deportista no desea sentirse observado ni perder autonomía en su día a día, una decisión que algunos de sus allegados consideran preocupante. En privado, varias personas cercanas han manifestado que el golfista debería reconsiderar su postura y adoptar medidas más responsables, especialmente teniendo en cuenta su experiencia previa.

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Más allá de la polémica, el entorno personal del atleta también ha sido objeto de atención mediática. Woods comparte dos hijos adolescentes con su exesposa, Elin Nordegren, con quienes mantiene una relación cercana. En la actualidad, sostiene una relación con Vanessa Trump, quien, según fuentes, se ha adaptado sin mayores dificultades a su estilo de vida.

“Vanessa se ha integrado bien debido a las similitudes en sus situaciones con los hijos, el clima y el golf”, comentó una fuente, sugiriendo que la dinámica familiar ha encontrado cierto equilibrio pese a la constante exposición mediática. Sin embargo, este aspecto personal no ha logrado desviar la atención del tema principal: la negativa del deportista a modificar hábitos que han sido cuestionados en repetidas ocasiones.

El caso de Tiger Woods pone nuevamente sobre la mesa la compleja relación entre la vida privada de las celebridades y su responsabilidad pública. La insistencia en mantener el control absoluto sobre su movilidad, a pesar de los antecedentes, genera interrogantes sobre los límites entre la privacidad y la seguridad, tanto personal como colectiva.

En un contexto donde las figuras públicas son observadas con especial atención, este tipo de decisiones no solo impacta su imagen, sino que también influye en la percepción social sobre la responsabilidad individual. La controversia en torno a Woods no parece disiparse, y su postura frente al uso de un chofer continúa siendo un punto crítico en la narrativa que rodea su vida fuera del campo de golf.