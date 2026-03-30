Harry Potter: Por amenazas de muerte a actor obligan reforzar la seguridad del elenco durante grabaciones

La cadena HBO se vio obligada a implementar estrictas medidas de seguridad durante el rodaje tras conocerse que uno de sus actores recibió amenazas de muerte, un hecho que evidencia el lado más oscuro de las comunidades de fans en producciones de alto perfil.

El actor Paapa Essiedu, quien interpreta al icónico profesor Severus Snape, reveló públicamente que ha sido blanco de mensajes violentos desde que se anunció su participación en la serie. La situación generó una reacción inmediata por parte de los responsables del proyecto, quienes reconocen que este tipo de escenarios, aunque extremos, no son inesperados en franquicias de gran alcance.

El director ejecutivo de HBO, Casey Bloys, confirmó en declaraciones a Variety que la compañía activó protocolos especiales para proteger al equipo. “Con todos los actores en cualquier tipo de grandes producciones de propiedad intelectual —y esta es obviamente una de esas donde tienes, ya sabes, fans apasionados, personas con muchas opiniones— puede volverse atemorizante en algunos momentos”, explicó el ejecutivo, subrayando el nivel de exposición que enfrentan los intérpretes.

Bloys también dejó claro que la cadena había anticipado posibles reacciones negativas ante decisiones creativas del casting. “Así que para cualquier programa así, lo anticipamos e intentamos tener capacitación, mejores prácticas en términos de redes sociales y cómo manejarlo. Y obviamente tenemos un serio equipo de seguridad”. En ese sentido, añadió: “Desafortunadamente, era algo que pensamos que podría ocurrir y simplemente intentamos ser tan cuidadosos como podemos”.

Las declaraciones del ejecutivo se produjeron poco después de que Essiedu expusiera la gravedad de los mensajes que ha recibido. “Me han dicho: ‘Renuncia o te mataré’”, afirmó en entrevista con The Times. El actor profundizó en el impacto de esta situación al señalar: “La realidad es que si miro Instagram veré a alguien diciendo: ‘Voy a ir a tu casa y matarte’. Aunque espero estar bien, nadie debería tener que enfrentarse a esto por hacer su trabajo”.

Te puede interesar: Muere Nicholas Brendon, estrella de Buffy, la cazavampiros: esto se sabe

Te puede interesar: Erling Haaland dona costoso libro vikingo a su ciudad natal en Noruega

La ola de ataques surgió tras el anuncio de su elección para interpretar a Snape, personaje que en las obras originales es descrito con rasgos físicos distintos. La decisión de incluir a un actor afrodescendiente en el papel provocó reacciones extremas en algunos sectores de seguidores, evidenciando tensiones persistentes en torno a la representación en la industria audiovisual.

Pese a la polémica, la producción de la serie avanza y HBO ya ha comenzado a revelar material promocional que ha generado gran expectativa. Una de las primeras imágenes oficiales, que rápidamente acumuló cerca de un millón de “me gusta” en redes sociales, muestra al joven Harry Potter, interpretado por Dominic McLaughlin, caminando hacia el campo de quidditch con la capa de Gryffindor en un entorno nevado.

La cadena también anticipó el lanzamiento de un primer tráiler oficial, acompañado de un mensaje enigmático que incluyó un emoji de rayo y la palabra “mañana”, lo que incrementó la expectativa entre los seguidores de la saga. Bloys no ocultó su entusiasmo por los avances del proyecto: “Estoy encantado con lo que he visto”.

Más allá de la controversia, el ejecutivo destacó el enorme potencial de la producción tanto en términos creativos como comerciales. “Lo que es agradable es que los libros han seguido siendo populares, pero ahora tienes padres que crecieron con ellos y quieren compartirlos con sus hijos, y niños que los descubren por su cuenta, así que desde un punto de vista comercial, es una gran oportunidad”, afirmó.

Asimismo, defendió el formato televisivo como una ventaja clave frente a las adaptaciones cinematográficas. “Uno de los beneficios, desde mi punto de vista, es pasar más tiempo con los personajes y la historia. Si tienes un libro, y más aún una serie de libros, decir arbitrariamente ‘tenemos dos horas’ obliga a tomar decisiones difíciles. La idea es tener la libertad de dejar que respire un poco más y explorar el mundo con mayor profundidad”.

La nueva serie adaptará las siete novelas de J.K. Rowling, una de las franquicias literarias más exitosas de la historia con más de 600 millones de copias vendidas. El proyecto, previsto para estrenarse en 2027, contará con un elenco destacado y un equipo creativo de alto nivel, consolidándose como una de las apuestas más ambiciosas del streaming.

De hecho, JB Perrette, presidente y director ejecutivo de streaming y juegos globales de Warner Bros. Discovery, no dudó en dimensionar su alcance al calificarla como “el mayor evento de streaming en la historia de HBO Max y posiblemente en el streaming en general”, una afirmación que refleja la magnitud de una producción que, incluso antes de su estreno, ya está en el centro de la conversación global.