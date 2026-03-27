Muere Nicholas Brendon, estrella de Buffy, la cazavampiros: esto se sabe

La industria del entretenimiento despide al actor, recordado por su icónico papel en la serie y cuya muerte ha generado conmoción y múltiples reacciones.

El actor Nicholas Brendon, de 54 años, fue hallado sin vida el pasado 20 de marzo en su residencia en Estados Unidos, en circunstancias que, según las autoridades, no presentan indicios de criminalidad.

De acuerdo con el forense del condado de Putnam, Todd Zeiner, el intérprete fue encontrado por un amigo cercano que se había quedado a dormir en su casa para asistirlo. “El difunto residía solo y fue encontrado por un amigo de larga data que había estado pernoctando para brindarle cuidados”, explicó el funcionario en declaraciones recogidas por medios internacionales. El detalle de la escena también llamó la atención de los investigadores, ya que el cuerpo fue hallado en una posición que no sugería violencia. “Posicionado como si estuviera dormido”, precisó Zeiner.

Las primeras conclusiones apuntan a causas naturales. Según el forense, no se detectaron señales de intervención de terceros ni elementos sospechosos en el lugar. Además, los familiares del actor confirmaron que tenía antecedentes médicos importantes, especialmente relacionados con problemas cardíacos. En esa línea, Zeiner señaló que “la evidencia indicó que el momento del fallecimiento era muy reciente”, mientras los investigadores analizan material audiovisual reciente como posible indicio de su estado de salud previo.

El cuerpo de Brendon fue trasladado para la realización de una autopsia, cuyos resultados toxicológicos y definitivos aún están pendientes. Mientras tanto, la familia confirmó la noticia el mismo día a través de un comunicado en redes sociales, donde expresaron el profundo dolor por su pérdida. “Estamos destrozados por compartir el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. Falleció mientras dormía por causas naturales”, manifestaron.

En el mismo mensaje, sus seres queridos ofrecieron una mirada íntima sobre su personalidad y legado artístico. “apasionado, sensible e incansablemente impulsado a crear”, lo describieron, destacando además que “Aquellos que verdaderamente lo conocían entendían que su arte era uno de los reflejos más puros de quién era”. También aclararon que, pese a las dificultades personales que atravesó en el pasado, el actor estaba bajo tratamiento médico y mantenía una actitud positiva: “Estaba con medicamentos y tratamiento para manejar su diagnóstico y era optimista sobre el futuro al momento de su fallecimiento”.

Brendon alcanzó reconocimiento internacional por su interpretación de Xander Harris durante las siete temporadas de la serie, emitida entre 1997 y 2003, donde compartió pantalla con figuras como Sarah Michelle Gellar, Alyson Hannigan, Charisma Carpenter y David Boreanaz. Su carrera también incluyó participaciones en producciones como la serie Criminal Minds, donde dio vida al personaje Kevin Lynch, además de películas como Psycho Beach Party, Unholy y Coherence.

Te puede interesar: 'El diablo viste a la moda 2': Anne Hathaway impulsa cambios en las modelos demasiado delgadas

Te puede interesar: Harry Potter lanza su primer trailer de la nueva serie y enciende el furor de los fans

Tras conocerse la noticia, varios de sus compañeros de elenco expresaron públicamente su pesar. Gellar, protagonista de la serie, compartió un emotivo mensaje citando una frase del personaje de Brendon: “‘Nunca sabrán lo difícil que es ser quien no es elegido. Vivir tan cerca del foco de atención y nunca estar en él. Pero yo sé. Veo más de lo que nadie se da cuenta, porque nadie me está mirando’”. A este homenaje añadió: “Te vi, Nicky. Sé que estás en paz”. Otros actores como Hannigan y Boreanaz también manifestaron sus condolencias.

En los últimos años, la vida del actor estuvo marcada por problemas de salud significativos. En 2021 fue sometido a dos cirugías de columna tras una caída, y una complicación posterior derivó en una fuga de líquido cefalorraquídeo que desencadenó taquicardia en el contexto de un segundo evento cardíaco. Posteriormente, fue diagnosticado con un defecto cardíaco congénito, condición más común en gemelos, como en su caso, y con síndrome de cauda equina. En abril de 2025 se sometió a una fusión espinal.

El propio Brendon había hablado abiertamente sobre su situación médica en redes sociales. “Después de dos cirugías de columna y un ataque al corazón, he tenido múltiples citas médicas que manejar, y lidiar con el seguro médico y las preaprobaciones se siente casi tan emocionalmente agotador y doloroso como lidiar con mis lesiones reales”, escribió en 2023.

Su trayectoria también estuvo atravesada por episodios legales relacionados con el consumo de sustancias, incluyendo ingresos a rehabilitación y varios arrestos entre 2014 y 2021. En una entrevista televisiva en 2015, el actor confesó haber enfrentado momentos extremadamente difíciles en su vida personal. “intentos fallidos de suicidio”, reveló en ese momento, además de compartir que había sido víctima de abuso en su infancia.

La muerte de Nicholas Brendon cierra un capítulo complejo y profundamente humano en la historia de una figura que, pese a sus luchas, dejó una huella imborrable en la televisión.