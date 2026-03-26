'El diablo viste a la moda 2': Anne Hathaway impulsa cambios en las modelos demasiado delgadas

El regreso de la película con su esperada continuación se perfila como uno de los estrenos más comentados del año, no solo por la nostalgia que despierta, sino también por los cambios que marcarán esta nueva etapa.

La secuela, protagonizada nuevamente por Anne Hathaway y Meryl Streep, llega con una visión renovada que busca reflejar la evolución de la industria de la moda y sus estándares.

Uno de los aspectos más llamativos del rodaje ha sido la intervención directa de Hathaway para modificar la representación física de las modelos dentro de la película. Según reveló Streep, la actriz solicitó a los productores evitar la inclusión de figuras extremadamente delgadas, tras observar que estas prácticas aún persistían en el entorno real de las pasarelas. Este gesto ha sido interpretado como una apuesta por una imagen más saludable y diversa dentro de la narrativa cinematográfica.

Streep relató su experiencia al asistir a desfiles y cómo esto influyó en la decisión de su compañera: “Me sorprendió lo hermosas y jóvenes que eran las modelos (todos me parecen jóvenes), pero también lo alarmantemente delgadas que estaban,” comentó. A continuación, añadió: “Pensé que todo eso se había solucionado hace años. Annie también se dio cuenta y fue directamente a hablar con los productores al respecto, consiguiendo promesas de que las modelos del desfile que estábamos preparando para nuestra película no estarían tan esqueléticas. ¡Es una mujer admirable!”.

Este cambio refleja una transformación importante en la forma en que el cine aborda temas relacionados con la presión estética y los ideales de belleza, especialmente en una historia que gira en torno al exigente mundo editorial y de la alta costura. A diferencia de la primera entrega, esta secuela cuenta además con el respaldo de varias marcas de lujo, lo que añade un nivel adicional de realismo y relevancia a la producción.

El rodaje, realizado en Nueva York, también ha estado marcado por una atención mediática sin precedentes. La popularidad de la película original ha provocado que cada escena sea seguida de cerca por fanáticos, fotógrafos y curiosos, generando situaciones complejas durante las grabaciones. Streep describió este ambiente como abrumador: “Aunque éramos conscientes del impacto de la primera película hace dos décadas, creo que ninguno de nosotros estaba preparado para la emboscada de buena voluntad y ávida atención que nos envolvió,” explicó.

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La actriz también detalló los desafíos logísticos que enfrentaron: “Necesitábamos barreras policiales y control de multitudes. Llegaron autobuses llenos de fans, y los paparazzi nos rodearon; en un caso, no paraban de interponerse entre la cámara y la toma, y se produjo un altercado con el equipo. Annie mantuvo la calma, pero yo estaba nerviosa.”. Estas declaraciones evidencian el fenómeno cultural en el que se ha convertido la franquicia, incluso casi dos décadas después de su debut.

En cuanto a la historia, la secuela presenta a Andy Sachs en una etapa más madura de su vida profesional. El personaje, interpretado por Hathaway, ahora ocupa el cargo de editora en Runway, lo que la lleva a reencontrarse con la imponente Miranda Priestly. Este nuevo contexto permite explorar temas como la evolución laboral, el liderazgo femenino y los cambios en los medios de comunicación.

El director David Frankel ha destacado el peso narrativo de Hathaway en esta nueva entrega, señalando su presencia constante en pantalla y su compromiso durante el rodaje. Además, adelantó que la película abordará la vida de sus personajes dos décadas después, mostrando cómo han cambiado sus prioridades y su relación con un entorno mediático completamente distinto.

La trama se centra en una mujer en sus cuarenta que enfrenta los retos de reconciliar sus aspiraciones con la realidad, un enfoque que conecta con las experiencias de muchas personas en la actualidad. Esta perspectiva aporta profundidad a una historia que originalmente fue vista como una comedia dramática, pero que ahora busca posicionarse como un reflejo más complejo de la sociedad contemporánea.

Con una fecha de estreno programada para el 1 de mayo, ‘El diablo viste a la moda 2’ promete no solo revivir el éxito de su antecesora, sino también consolidarse como una película que dialoga con los cambios culturales y sociales, apostando por una narrativa más consciente, inclusiva y alineada con los tiempos actuales.