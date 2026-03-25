Kim Kardashian y Lewis Hamilton en Tokio: fotos, romance confirmado y antesala al Gran Premio de Japón

La presencia de ambas celebridades en el país ha desatado una ola de atención mediática y especulación entre seguidores, consolidando lo que muchos ya consideran uno de los romances más comentados de 2026.

La empresaria y el piloto fueron vistos paseando por la capital japonesa durante el fin de semana, en un viaje que combina vacaciones familiares, exposición pública y un contexto deportivo clave.

De acuerdo con testigos, ambos fueron reconocidos por fans mientras caminaban por la ciudad, acompañados por un fuerte equipo de seguridad. Las imágenes captadas muestran a Kardashian tomada del brazo de Hamilton, un gesto que refuerza la percepción de que su relación ha evolucionado más allá de la amistad. Este viaje ocurre justo antes del Gran Premio de Japón, lo que añade relevancia al momento en el que fueron vistos juntos.

La visita a Japón no fue únicamente una escapada romántica. Según reportes, Kardashian viajó junto a tres de sus hijos, Saint, Chicago y Psalm, lo que evidencia la cercanía que el piloto ha desarrollado con su entorno familiar. Incluso, en redes sociales circuló una imagen en la que Hamilton aparece dentro de una tienda acompañado de Saint West, una escena que muchos interpretan como una señal de integración en la dinámica familiar.

Fuentes cercanas han destacado la conexión emocional entre ambos. Una de ellas reveló que “Es simplemente un chico tranquilo con gran energía. A su familia le gusta y Kim está muy interesada en él”, mientras que también subrayó que “Es más que una conexión casual. Se necesita mucho para captar el interés de Kim y definitivamente él lo ha logrado”. Estas declaraciones apuntan a una relación que ha avanzado con rapidez, pero que mantiene una base sólida.

Lewis Hamilton and kim kardashian spot walking in Tokyo Lewis was happy and he waved for the fan 😊 pic.twitter.com/ejLfunpHm6 — LH44(A) (@LH44Fanpage8) March 22, 2026

Otra fuente aportó más detalles sobre la dinámica entre la pareja, señalando que Hamilton hace que Kardashian “se sienta segura, y ella realmente disfruta pasar tiempo con él”, al tiempo que indicó que la empresaria “está tomando las cosas momento a momento y viendo hacia dónde va”. Este enfoque sugiere que, aunque el vínculo es fuerte, ambos prefieren avanzar sin apresurarse.

Aunque el romance se hizo público recientemente, lo cierto es que Kardashian y Hamilton se conocen desde hace años. Durante mucho tiempo mantuvieron una amistad cercana que, a inicios de 2026, dio paso a una relación sentimental. Desde entonces, sus apariciones conjuntas se han vuelto más frecuentes y visibles.

Entre los momentos que han alimentado el interés mediático se encuentra su presencia conjunta en el Super Bowl de febrero, donde compartieron un palco privado. Posteriormente, fueron vistos en París en lo que se describió como un encuentro romántico, así como en Arizona, donde disfrutaron de paseos al atardecer. Además, un gesto reciente en redes sociales llamó la atención: el piloto reaccionó con entusiasmo a una publicación de Kardashian tras una fiesta de los Oscar, dejando un emoji de ojos de corazón.

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Pese a sus exigentes agendas, la pareja parece comprometida con mantener la relación. Según allegados, “Están muy comprometidos a hacer que funcione sin importar la distancia o lo ocupados que estén”, y suelen mantenerse en contacto constante mediante videollamadas, una práctica clave dada la naturaleza internacional de sus carreras.

La estancia de Hamilton en Tokio tiene además un componente profesional determinante. El piloto británico se prepara para competir en el circuito de Suzuka, una de las pistas más emblemáticas del calendario de la Fórmula 1. La carrera, programada del 27 al 29 de marzo, representa una oportunidad importante en su temporada con Ferrari.

El arranque de 2026 ha sido positivo para Hamilton, quien ha mostrado un rendimiento sólido tras finalizar cuarto en Australia y conseguir un tercer lugar en China. Este desempeño marca un contraste con el año anterior y refuerza su posición como contendiente en la temporada.

En este contexto, la aparición conjunta en Tokio no solo alimenta el interés por su relación, sino que también sitúa a Kardashian en el centro del ambiente de la Fórmula 1. La combinación de romance en ascenso, exposición mediática y competencia deportiva convierte esta historia en una de las más seguidas del momento.