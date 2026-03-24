Moana: tráiler del live-action revela a Dwayne Johnson como Maui y anticipa el gran estreno de Disney

Esta nueva versión en acción real promete ofrecer una experiencia más inmersiva y emocional, apostando por una puesta en escena ambiciosa y fiel a sus raíces culturales.

El esperado debut del primer tráiler oficial del live-action de Moana ha generado un fuerte impacto entre los fanáticos de Disney, especialmente por mostrar por primera vez a Dwayne “The Rock” Johnson caracterizado como Maui, el carismático semidiós de la historia.

El adelanto deja ver la impresionante transformación física del actor, quien tuvo que someterse a un exigente proceso diario de maquillaje que duraba más de dos horas y media. La caracterización incluyó un traje corporal diseñado por el reconocido maquillador Joel Harlow, ganador del Oscar, el cual fue elaborado a partir de moldes del propio cuerpo de Johnson. “Eso es un adicional de 40 libras (18 kilos) sobre ti”, explicó el actor en una entrevista. Además, agregó: “Hay una libertad cuando actúas, ya sea como actor o cantando. Así que fue un ajuste en cuanto a cómo trabajar mis emociones a través de las 40 libras de prótesis, cabello y cuerpo que llevaba encima“.

El desafío físico no se limitó al traje. Uno de los elementos más complejos fue la peluca del personaje, que puede llegar a pesar hasta siete libras adicionales cuando está mojada durante las escenas acuáticas. El director Thomas Kail detalló la importancia de este aspecto en la producción: “Sabíamos que tenía que ser algo que pudiera tener un vuelo real”, y añadió: “’¿Cómo luce mojado?’ es una conversación real cuando estás haciendo Moana”.

Las condiciones del rodaje también pusieron a prueba la resistencia del actor. El calor y el peso del vestuario hacían que cada jornada fuera físicamente demandante. Johnson relató: “Fue agotador por el traje y el calor que hacía. Esperen a ver las fotos. Entre tomas, había literalmente cinco o seis personas, todas con ventiladores, abriéndome el traje y echando el cabello hacia atrás”.

A pesar de la dificultad, el equipo decidió apostar por efectos prácticos en lugar de depender completamente del CGI, una elección que buscaba mayor autenticidad en pantalla. Johnson defendió esta decisión afirmando: “Hay una resonancia táctil y emocional cuando es un traje real. Se mueve y respira contigo”.

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El actor también enfrentó el reto de mantener su complexión física, ya que llegó al rodaje con cerca de 128 kilos tras aumentar de peso para otro proyecto cinematográfico. Este detalle fue clave para conservar la presencia imponente de Maui sin perder naturalidad en su apariencia.

Más allá del aspecto técnico, el intérprete destacó el profundo significado cultural del personaje, subrayando la responsabilidad de representar las raíces polinesias. “Te das cuenta de que estás representando culturas y personas que vinieron antes que tú, que fueron navegantes, guerreros, esclavos en muchos casos, a quienes en muchos casos les quitaron el idioma, a quienes en muchos casos les robaron sus tierras pero las recuperaron, perseveraron”, expresó. Y concluyó: “A través de todo eso, todavía hay un amor y una alegría inherentes a la cultura polinesiana”.

La historia del live-action seguirá la esencia de la película animada original, centrada en Moana, la hija del jefe de la isla de Motunui, quien emprende una travesía épica elegida por el océano para restaurar el corazón de Te Fiti, robado siglos atrás por Maui. El reparto incluye a Catherine Lagaʻaia en el papel principal, acompañada por John Tui, Frankie Adams y Rena Owen.

La dirección está a cargo de Thomas Kail, conocido por su trabajo en el teatro musical, quien buscó trasladar esa sensibilidad al cine. “La oportunidad de tener personas de carne y hueso contando la historia, cantando estas canciones y estando en este mundo tiene algo fundamentalmente diferente en esa experiencia de ver y sentir”, comentó. Además, resaltó el valor de los escenarios físicos: “Es como teatro de sitio específico. Simplemente sientes que estamos en medio de este lugar”.

Con canciones originales de Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foaʻi y Mark Mancina, la producción llega respaldada por el éxito global de la franquicia, que ha conquistado la taquilla internacional. El estreno del live-action de Moana en América Latina está previsto para el 9 de julio de 2026, posicionándose como uno de los lanzamientos más esperados del año en la industria cinematográfica.