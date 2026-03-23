Jim Carrey regresa como Dr. Robotnik y nuevas sorpresas emocionan a los fanáticos

Con un estreno programado para 2027 y planes para futuros proyectos derivados, la saga de Sonic sigue consolidándose como uno de los universos más esperados del cine familiar y de animación.

La espera para los seguidores de Sonic ha terminado con el lanzamiento del adelanto de Sonic the Hedgehog 4, que confirma el regreso de Jim Carrey como el icónico Dr. Robotnik y revela nuevos elementos que prometen revolucionar la saga. El clip, difundido por los estudios responsables de la franquicia y replicado por Variety, muestra la fuerza de Amy Rose al romper una superficie que revela las Chaos Emeralds, mientras la voz de Carrey advierte: “Crees que tu mundo está a salvo, pero tu tiempo está a punto de terminar. El caos apenas comienza”.

El video no solo sirve como un homenaje a la estética clásica del universo Sonic, sino que también contiene pistas que los fanáticos han analizado con lupa, anticipando la aparición de uno de los villanos más recordados de la franquicia. Las esmeraldas presentadas en el adelanto parecen contener referencias directas a los personajes que formarán parte del reparto principal de la cuarta entrega. Según The Hollywood Reporter, junto a Ben Schwartz como Sonic, el elenco incluye a Idris Elba como Knuckles, Colleen O’Shaughnessey como Tails, Keanu Reeves como Shadow, James Marsden y Tika Sumpter como Tom y Maddie Wachowski, Kristen Bell como Amy Rose, y la esperada aparición de Metal Sonic, anticipada en el cierre de la tercera película.

“El adelanto muestra el martillo de Amy Rose rompiendo la superficie y revelando las Chaos Emeralds, mientras la voz de Carrey pronuncia una advertencia sobre el caos que se avecina”, explica Variety, destacando la tensión que genera esta escena entre los fanáticos.

La cuarta entrega contará también con talentos como Ben Kingsley, Nick Offerman, Richard Ayoade y Matt Berry, aunque sus papeles aún no han sido especificados. La presencia de Carrey resulta particularmente llamativa, considerando que el actor había sugerido en varias ocasiones que se retiraría de la actuación. En 2022, el actor declaró: “Bueno, me retiro. Sí, probablemente. Estoy siendo bastante serio. Depende. Si los Ángeles me traen algún tipo de guion escrito con tinta de oro que me diga que será realmente importante para la gente, quizá continúe por ese camino, pero me tomo un descanso”, según Variety.

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Carrey también compartió en aquella ocasión su amor por la vida tranquila y la pintura, afirmando: “Realmente disfruto mi vida tranquila y me gusta poner pintura sobre el lienzo. Amo mi vida espiritual y siento que, y esto es algo que quizá nunca escuches de otro famoso mientras exista el tiempo, tengo suficiente. He hecho suficiente. Soy suficiente”. Sin embargo, el actor reconoció en tono irónico las motivaciones detrás de su regreso: “Volví a este universo porque, ante todo, interpreto a un genio, que es un poco exagerado. Y, bueno, simplemente... compré muchas cosas y necesito el dinero, sinceramente”.

El impacto del adelanto no se limita a Carrey. La aparición de Metal Sonic, junto a la confirmación de Keanu Reeves como Shadow, ha encendido la especulación entre los seguidores sobre posibles spin-offs y expansiones del universo cinematográfico. Se estima que Sonic the Hedgehog 4 se estrenará el 19 de marzo de 2027, mientras que los estudios ya trabajan en un spin-off para 2028, que según los rumores podría centrarse en Shadow.

“Los fanáticos han detectado varias pistas en las esmeraldas y en las escenas finales del avance, anticipando el regreso de villanos clásicos y nuevas sorpresas que podrían cambiar la dinámica de la saga”, señala The Hollywood Reporter.

El regreso de Carrey y la inclusión de un elenco estelar refuerzan la expectativa de que Sonic the Hedgehog 4 no solo será una continuación de la saga, sino un punto de inflexión que ampliará el universo de Sonic en la pantalla grande. Entre referencias a la historia clásica, personajes nuevos y antiguos, y la presencia de voces reconocidas como Idris Elba y Keanu Reeves, la película promete combinar acción, humor y nostalgia para fans de todas las edades.