Emotiva escultura conmemora el heroico rescate de un perro y conquista al mundo

Un acto espontáneo de solidaridad ciudadana ocurrido hace una década ha sido transformado en un poderoso símbolo urbano en Almaty.

La ciudad, conocida por su entorno natural rodeado de montañas, ha rendido homenaje a un grupo de jóvenes que protagonizó un rescate que dio la vuelta al mundo, inmortalizando la escena en una impactante instalación artística que ya atrae la atención internacional.

Todo se remonta a junio de 2016, cuando un perro callejero cayó en un canal de hormigón con agua en movimiento en las cercanías del embalse de Sayran. La situación parecía desesperada hasta que un joven decidió lanzarse al agua para intentar salvar al animal. Sin embargo, pronto quedó claro que no podría lograrlo por sí solo. Fue entonces cuando varios transeúntes reaccionaron rápidamente y formaron una cadena humana, enlazando sus brazos para rescatar tanto al perro como al voluntario.

El momento fue grabado en video y se volvió viral a nivel global, alcanzando más de 15 millones de visualizaciones. Las imágenes fueron ampliamente compartidas como ejemplo de cooperación y empatía, convirtiéndose en una de las escenas más recordadas de altruismo colectivo en redes sociales.

Diez años después, este gesto ha sido convertido en una obra permanente. El artista Erbosyn Meldibekov fue el encargado de diseñar la escultura, una instalación de bronce ubicada sobre el río Gran Almatinka, en el mismo punto donde ocurrió el rescate. La obra representa a varias figuras humanas tomadas de los brazos, recreando la cadena que permitió salvar vidas aquel día.

La inauguración oficial tuvo lugar el 22 de marzo de 2026 y fue impulsada por la entidad financiera ForteBank, que financió el proyecto sin recurrir a fondos públicos. Además, la empresa Progression CA también jugó un papel clave al apoyar la iniciativa con recursos propios, destacando el valor de la inversión privada en proyectos culturales con impacto social.

Desde el gobierno local, el proyecto ha sido presentado como un ejemplo de cómo el arte puede reflejar los valores de una comunidad. En palabras del ayuntamiento: “La hazaña de los habitantes de Almaty se convirtió en una obra de arte”. Esta declaración resume el espíritu de la instalación, que busca mantener viva la memoria de aquel acto colectivo.

La escultura no solo tiene un valor conmemorativo, sino también interactivo. Los visitantes pueden acercarse y formar parte de la cadena representada, integrándose físicamente en la obra. Según explicaron las autoridades: “La escultura muestra a varias personas unidas en cadena, ayudándose unas a otras, y simboliza el apoyo mutuo y la cooperación.” Esta característica ha convertido el lugar en un nuevo punto de encuentro para residentes y turistas.

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Además, el proyecto tiene una clara vocación urbana y contemporánea. Desde el ayuntamiento destacan que: “Concebida como parte del entorno urbano contemporáneo, la instalación aspira a convertirse en un nuevo punto de interés para la ciudadanía.” Y todo indica que lo está logrando, ya que desde su inauguración ha generado una gran afluencia de visitantes y comentarios positivos tanto en redes sociales como en medios internacionales.

El impacto de esta obra va más allá de lo estético. Representa un recordatorio tangible de que los actos de bondad cotidiana pueden trascender el tiempo y convertirse en símbolos duraderos. En un mundo marcado por la rapidez de la información, la historia de este rescate demuestra que los gestos simples pueden dejar huellas profundas.

Hoy, aquella cadena humana que salvó dos vidas sigue uniendo a las personas, pero esta vez a través del arte. La escultura en Almaty no solo preserva la memoria de un momento extraordinario, sino que también inspira a nuevas generaciones a actuar con solidaridad cuando más se necesita.