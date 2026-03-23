Nicole Kidman da un giro a su vida tras el fin de su matrimonio: ¿Con quién está cariñosa?

La actriz australiana, comienza a escribir un nuevo capítulo en su vida luego de anunciar en septiembre de 2025 su separación del cantante Keith Urban, con quien compartió casi veinte años de matrimonio y dos hijas, Sunday Rose y Faith Margaret.

La ruptura, que había permanecido discreta durante meses, marcó el cierre de una de las relaciones más sólidas del mundo de Hollywood, conocida por su estabilidad frente a las cámaras y en la vida pública.

“Estoy mirando hacia adelante”, declaró la actriz, mostrando una actitud de aceptación y apertura a lo que viene después del divorcio. Aunque la separación se consumó legalmente a comienzos de este año, Nicole y Keith permanecieron separados varios meses antes de hacer público el final de su matrimonio. Según personas cercanas, la intérprete hizo todo lo posible por mantener la unión familiar, pero sus esfuerzos no fueron suficientes.

“Ha estado volcada en cuidar de sus hijas y de mantener a la familia unida, dando apoyo y estabilidad en este momento tan delicado desde que Keith se marchó. Ella no quería esto”, señalaron fuentes cercanas a la actriz. Durante este periodo, su principal prioridad ha sido garantizar la estabilidad emocional y económica de sus hijas. La rapidez del divorcio llamó la atención, especialmente porque Nicole renunció a cualquier derecho de manutención para las adolescentes, lo que implica que ambas partes asumirán directamente sus responsabilidades económicas sin recurrir a litigios.

El acuerdo legal también establece que ambos progenitores deben mantener un comportamiento respetuoso y afectuoso, fomentando relaciones sanas con sus hijas y evitando comentarios negativos sobre el otro.

“Ambos animarán a cada hija a seguir queriendo al otro progenitor y a sentirse cómoda en ambas familias”, recoge el documento, que enfatiza la importancia de crear un entorno emocional estable y proteger a las adolescentes de conflictos innecesarios.

Más allá de su vida familiar, Nicole parece dispuesta a explorar nuevas oportunidades personales. Recientemente fue vista en Nueva York junto a Simon Baker, actor australiano conocido por su papel en El Mentalista y El diablo viste de Prada, con quien comparte pantalla en la serie Scarpetta de Prime Video. Durante la premiere de la serie, ambos fueron captados tomados de la mano y, según medios británicos, también mostraron cercanía durante la fiesta posterior.

“La cercanía entre Nicole y Simon es, sin duda, el tema de conversación del momento. Hacen una pareja increíble en la pantalla y, cuando los ves juntos en la vida real, queda claro que esa química no era fingida”, indicó una fuente a The Sun. Sin embargo, el círculo cercano de la actriz desmintió cualquier vínculo romántico, aclarando que mantienen una amistad de años.

“Eso es totalmente falso. Se conocen desde hace años y son buenos amigos. Nada más”, dijo Page Six. La relación de Nicole con Simon Baker también tiene un lazo familiar: ella es madrina del hijo de Baker con su exesposa Rebecca Rigg.

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En lo profesional, Nicole continúa consolidando su presencia en Hollywood, participando en proyectos de alto perfil mientras organiza su vida tras la separación. Su enfoque refleja una combinación de resiliencia personal y compromiso con la crianza de sus hijas, demostrando que es posible equilibrar la vida familiar y profesional incluso tras un cambio significativo.

El divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban sirve como ejemplo de cómo las figuras públicas pueden manejar rupturas con respeto y cooperación, priorizando siempre el bienestar de los hijos y la estabilidad emocional de la familia.

“Ambos animarán a cada hija a seguir queriendo al otro progenitor y a sentirse cómoda en ambas familias”, reitera el acuerdo, subrayando la importancia de mantener relaciones saludables tras la separación. Nicole Kidman, con su enfoque en la maternidad, la carrera y sus nuevos proyectos, parece lista para avanzar con determinación y abrir un capítulo lleno de posibilidades en su vida personal.