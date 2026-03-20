Justin Bieber y Usher protagonizan tensa discusión en evento de Beyoncé

La exclusiva fiesta posterior a los premios Oscar, organizada por Beyoncé y Jay-Z en Los Ángeles, se convirtió en el epicentro de una inesperada polémica que involucra a dos de las figuras más influyentes del pop mundial.

Justin Bieber y Usher habrían protagonizado un intenso altercado durante la velada, según reportes recientes, generando revuelo tanto entre los asistentes como en redes sociales.

De acuerdo con información difundida por el medio TMZ, el incidente ocurrió en medio de un ambiente repleto de celebridades. “ambos artistas habrían tenido una ‘discusión acalorada’ en medio del evento”, señala la publicación, aunque los detalles específicos aún no están del todo claros. La falta de versiones coincidentes entre los testigos ha alimentado la incertidumbre sobre si el enfrentamiento pasó de lo verbal a lo físico.

La celebración tuvo lugar en el icónico Chateau Marmont, un punto de encuentro habitual para figuras del entretenimiento. Entre los invitados destacaban nombres de alto perfil como Taylor Swift, Kylie Jenner, Timothée Chalamet, Emma Stone y Vin Diesel, lo que sugiere que el incidente pudo haber sido presenciado por múltiples testigos.

Justin Bieber llegó acompañado de su esposa, Hailey Bieber, quien llamó la atención con un sofisticado vestido negro de encaje, complementado por detalles modernos como un sostén rosa visible. El cantante, por su parte, sorprendió con un estilo más elegante de lo habitual, luciendo una camisa negra combinada con un blazer de cuero marrón, además de un rostro completamente afeitado que marcó un cambio notable en su imagen reciente.

Según el citado medio, el conflicto habría iniciado cuando Usher se aproximó a Bieber con una actitud tensa. “con energía y enojo”, describe el reporte, lo que habría desencadenado un intercambio verbal que rápidamente subió de tono. No obstante, fuentes cercanas al intérprete canadiense aseguran que no hubo agresión física, aunque reconocen que el momento fue incómodo y cargado de tensión.

Por ahora, el equipo de Usher no ha emitido declaraciones oficiales, lo que deja la situación abierta a interpretaciones. “no hubo contacto físico, aunque la situación fue bastante tensa”, insistieron algunos testigos citados, reforzando la idea de que el enfrentamiento no pasó a mayores.

Este episodio vuelve a poner bajo la lupa la relación entre ambos artistas, que ha evolucionado significativamente a lo largo de los años. Usher jugó un papel clave en el ascenso de Bieber a la fama, al firmarlo en 2008 bajo el sello Raymond Braun Media Group, en colaboración con Scooter Braun. Desde entonces, su vínculo se caracterizó por una mezcla de mentoría y colaboración artística.

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Sin embargo, en los últimos años han surgido señales de distanciamiento. En 2024, Bieber declinó participar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en el que Usher fue protagonista, una decisión que generó especulación pese a que posteriormente le expresó apoyo públicamente.

Las dudas sobre su relación aumentaron aún más en enero de 2025, cuando Bieber dejó de seguir a Usher en redes sociales, un gesto que no pasó desapercibido entre los fanáticos. A esto se sumó el hecho de que también se distanció digitalmente de otros colaboradores cercanos de su pasado, lo que alimentó teorías sobre un cambio de círculo personal y profesional.

El presunto altercado ocurre en un momento clave para Bieber, quien recientemente ofreció una presentación íntima en los Grammy y se prepara para una destacada participación en Coachella. Este contexto añade una capa adicional de interés mediático al incidente.

Por ahora, el motivo real de la discusión sigue siendo un misterio. “el motivo de la discusión aún es desconocido”, concluyen los reportes, dejando abierta la puerta a futuras revelaciones sobre lo ocurrido en una de las noches más exclusivas de Hollywood.