Kelly Osbourne y Sid Wilson rompen: crisis personal, duelo y el fin de un compromiso mediático

La historia entre Osbourne y Wilson se remonta a 1999, cuando se conocieron durante una gira del festival Ozzfest.

La relación entre Kelly Osbourne y el músico Sid Wilson habría llegado a su fin tras meses de tensión, según reportes recientes de medios internacionales.

La noticia ha generado gran interés entre seguidores y prensa, especialmente porque la pareja mantenía un compromiso desde 2025 y compartía un hijo en común. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente la ruptura, diversas fuentes aseguran que la separación ocurrió de forma discreta.

De acuerdo con la información difundida, la última vez que ambos fueron vistos juntos fue en febrero, durante la ceremonia de los premios Grammy, lo que ha reforzado las especulaciones sobre el distanciamiento. Personas cercanas a la pareja han señalado que la relación venía atravesando dificultades desde hace algún tiempo. Una fuente citada explicó que “Kelly y Sid llevaban ‘un tiempo atravesando dificultades en su relación’ y que ‘las cosas no eran lo que parecían’”, lo que sugiere que los problemas no eran recientes.

El contexto personal de Osbourne parece haber influido significativamente en la situación. La pérdida de su padre, el legendario músico Ozzy Osbourne, ocurrida en julio de 2025, habría marcado un punto de inflexión en su vida emocional. Según el mismo entorno cercano, “Kelly ha estado pasando por un momento difícil tras la pérdida de su padre. El proceso de duelo ha sido increíblemente duro y ella ha estado haciendo todo lo posible para sobrellevarlo”. Este proceso habría afectado su estabilidad emocional y, en consecuencia, su relación sentimental.

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La historia entre Osbourne y Wilson se remonta a 1999, cuando se conocieron durante una gira del festival Ozzfest, donde la banda Slipknot formaba parte del cartel. Sin embargo, no fue hasta enero de 2022 cuando iniciaron oficialmente su relación, haciéndola pública poco después. Ese mismo año, en noviembre, dieron la bienvenida a su hijo, Sidney, lo que consolidó aún más su vínculo familiar.

A pesar de los esfuerzos por mantener la relación, las prioridades cambiaron con el tiempo. De acuerdo con las fuentes, el bienestar del menor fue un factor clave en la decisión final. “Intentaron que la relación funcionara, sobre todo por el bien de su hijo, pero finalmente decidieron que la separación era la mejor opción”, aseguró el informante. Esta declaración refuerza la idea de que la ruptura no fue impulsiva, sino el resultado de una reflexión prolongada.

El compromiso entre ambos había tenido lugar en julio de 2025, durante el concierto de despedida de la banda Black Sabbath en Birmingham, Inglaterra. En ese evento, Wilson le propuso matrimonio a Osbourne frente a su familia, incluyendo a su padre, en un momento que fue ampliamente difundido en redes sociales y medios.

En paralelo a su situación sentimental, Kelly Osbourne también ha enfrentado la presión mediática por su apariencia física. Tras ser fotografiada en eventos en Londres a finales de 2025, respondió a críticas en redes sociales con un mensaje contundente: “A las personas que siguen pensando que son graciosas y crueles escribiendo comentarios como ‘¿Estás enfermo?’, ‘Deja de tomar Ozempic’ o ‘No te ves bien’. Mi padre acaba de fallecer, estoy haciendo lo mejor que puedo y lo único que me da sentido a la vida ahora mismo es mi familia”. Posteriormente, añadió: “Y elijo compartir mi contenido con ustedes y compartir el lado feliz de mi vida, no el lado triste. Así que a toda esa gente, que se vayan a la mierda”.

Actualmente, fuentes cercanas indican que la prioridad de la celebridad es su recuperación emocional, su sobriedad y su rol como madre. Asimismo, el entorno familiar, incluida Sharon Osbourne, también ha sido objeto de preocupación tras la pérdida del icónico cantante. La posible separación marca así el cierre de un capítulo significativo en la vida de Kelly Osbourne, en medio de un periodo de profundos cambios personales.